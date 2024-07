Profesor Bralczyk będzie miał swój program w telewizji. Już jesienią wystartuje nowy format

Publiczny nadawca ogłosił właśnie postępowanie niepubliczne, w ramach którego szuka podmiotu, który przygotuje dekorację do cyklu o roboczym tytule „Profesor Bralczyk” według projektu scenograficznego Emile Richarda. Dekoracja ma zostać zainstalowana 24 sierpnia w studiu S5 w siedzibie głównej TVP. Podmioty zainteresowane realizacją zlecenie będą mogły zgłaszać się do najbliższego poniedziałku do godz. 13