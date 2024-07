Nie cichnie burza po słowach prof. Bralczyka. Tym razem odpowiedziała mu Doda

Przypomnijmy, że kilka dni temu prof. Jerzy Bralczyk wywołał medialną burzę słowami o zwierzętach.

- Nie pasuje mi adoptowanie zwierząt. Jednak co ludzkie, to ludzkie. Jestem starym człowiekiem i preferuję te tradycyjne formuły i sposób myślenia. Nawet mówienie, że choćby najulubieńszy pies umarł, będzie dla mnie obce. Nie, pies niestety zdechł - stwierdził w programie TVP Info "100 pytań do".