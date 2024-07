Doda przekazała pilną wiadomość ze szpitala! Dziękuje doktorowi

Łzy napływają do oczu

Doda właśnie przekazała pilną wiadomość ze szpitala. Chodzi o jej mamę - panią Wandę Rabczewską. - Serdecznie dziękuję Dr Rafałowi Górskiemu oraz całemu personelowi medycznemu za operację i opiekę nad moją mamą - napisała na Instagramie wokalistka. Z naszych informacji wynika, że mama Dody do szpitala trafiła kilka dni temu. Piosenkarka jednak nie mówiła o tym publicznie. Wygląda na to, że wszystko się udało. Podejrzewamy, że Doda teraz częściej będzie bywać w domu rodzinnym. Po operacji bowiem na pewno pani Wandzie obecność ukochanej córki na pewno się przyda. Inna sprawa, że mama Dody pewnie szybko wróci do formy. Wanda Rabczewska bowiem od dawna zachwyca swoim wyglądem. Niektórzy twierdzą nawet, że... Doda wygląda starzej od własnej mamy. Zdecydowanie dominują jednak opinie, według których i piosenkarka, i jej matka wyglądają na młodsze, niż są w rzeczywistości. "Po mamie masz geny! Z tym, że mama jak 40, a Ty jak 20!", "Widać, po kim Doda wiecznie młoda i piękna", "Obie jesteście piękne" - takie komentarze mogliśmy przeczytać pod jednym ze zdjęć Doroty Rabczewskiej i jej mamy.

Gdy Doda przyszła na świat, jej mama była sporo po 30-tce. Także tata piosenkarki - sztangista Paweł Rabczewski - nie był młodzieniaszkiem. - Gdy córka pojawiła się na świecie, byliśmy ludźmi dojrzałymi. Upajaliśmy się rolą rodziców. Woleliśmy czas spędzać z nią, niż iść na imprezę. Na pierwszy bal poszliśmy dopiero, gdy miała siedem lat, tylko dlatego, że ona tam wystąpiła. - wspominała kiedyś pani Wanda w rozmowie z portalem Kobieta.pl.

