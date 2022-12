Agata Kulesza chciałaby więcej zarabiać?

Kuleszę znamy, m.in. z seriali: „Pensjonat pod różą”, „Prawo Agaty”, „Pułapka”, czy „Skazana” oraz filmów „Róża”, „Ida” czy „Sala samobójców. Aktorka jest czterokrotną laureatką Orła – za pierwszoplanowe role w filmach „Róża” (2011), „Ida” (2013) i „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” (2020) oraz za drugoplanową w filmie „Jestem mordercą” (2016). Na tym pasmo jej sukcesów się nie skończy. Układ gwiazd jest dla niej wyjątkowo pomyślny. Razem ze znaną i cenioną wróżką, numerologiem i tarocistką Agnieszką Skrzypczuk postanowiliśmy przyjrzeć się, na co Agata Kulesza może liczyć w 2023 roku: Agata Kulesza to osoba skazana na sukces i niesamowita osobowość. W zawodzie osiągnęła już wiele. Dużo więcej niż inni. Na tym jednak nie koniec. Przed nią jeszcze wielkie rzeczy, które zostaną zauważone i docenione przez innych. Może to być coś nie tylko na gruncie aktorskim. Powinna jeszcze bardziej uwierzyć w siebie i swoje możliwości. Na brak pieniędzy nie narzeka. Pieniądze są przy niej, choć chciałaby zarobić jeszcze więcej. Prywatnie ma duże problemy z relacjami partnerskimi, ale rysuje się piękna miłość na horyzoncie. Karty pokazują młodszego od niej mężczyznę, który ma na nią pozytywny wpływ i jest w jej energii. Ogólnie rysuje się dla niej bardzo dobry czas. Wielkie szczęście niebawem zapuka do jej drzwi i będzie trwało do końca jej dni.

