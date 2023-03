Agata Młynarska wspomina zmarłego ojca. "Rozmowa była ratunkiem. Jest cisza"

Wydało się, co łączy Karolaka i Adamczyka! "Kocham go"

Wojciech Młynarski zmarł sześć lat temu. Agata Młynarska opublikowała wzruszające wspomnienie

Wojciech Młynarski zmarł 15 marca 2017 roku w wieku 76 lat. Wczoraj minęła szósta rocznica jego śmierci. Z tej okazji Agata Młynarska opublikowała wzruszające wspomnienie na swoim koncie na Instagramie. Dziennikarka zacytowała jedną z najbardziej znanych piosenek Wojciecha Młynarskiego. Stwierdziła, że jest ona bardzo aktualna aż po dziś dzień. Zaczęła jednak w bardziej osobisty sposób: "15 marca. Dziś mija 6 rocznica śmierci Wojciecha Młynarskiego. Upodobał sobie marzec. Urodził się i odszedł na przedwiośniu. „Przedwiośnie” to była także jedna z jego ulubionych powieści. Nie wierzył w szklane domy. Wierzył w pracę u podstaw i tak też traktował swoja twórczość, nazywając ją pracą rzemieślniczą. Mawiał, że natchnienie miewa w godzinach pracy" - napisała Agata Młynarska.

Agata Młynarska pisze, że piosenka ze słowami "Co by tu jeszcze spiep..., Panowie? Co by tu jeszcze?" jest "przerażająco aktualna"

Potem stwierdziła, że twórczość jej ojca jest "niezmiennie, niestety przerażająco aktualna". Zacytowała przy tym jedną z najbardziej znanych piosenek Wojciecha Młynarskiego, "Co by tu jeszcze?". Pada tam słynne zdanie: "Co by tu jeszcze spiep..., Panowie? Co by tu jeszcze?". "Nie ma Cię Tato już 6 lat. Rozmowa była ratunkiem. Jest cisza. #wojciechmłynarski #rocznicaśmierci #tata #piosenki #wolność #mądrość #tęsknota" - zakończyła swoje wspomnienie Agata Młynarska.

