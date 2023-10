Sensacyjne doniesienia o Agnieszce Chylińskiej! Mało kto to wiedział

Agnieszka Chylińska - mimo upływu lat nie przestaje szokować. Była wokalistka O.N.A podczas sierpniowego Sopot Festival zaprezentowała swój nowy tatuaż na twarzy. Widać, że rockowa dusza w niej pozostała. Niedawno w mediach pojawiły się absurdalne plotki o tym, jakoby Agnieszka Chylińska miała mieć bliższe relacje ze swoją agentką. Okazało się, że panie łączy tylko przyjaźń. Zresztą piosenkarka od lat jest mężatką i matką trójki dzieci, z których - jak kiedyś wyznała - dwoje wymaga szczególnej troski. Mało kto wiedział za to, że Agnieszka Chylińska jest osobą tak bardzo religijną. Portal Shownews.pl przekazał właśnie sensacyjne doniesienia o byłej wokalistce O.N.A i jednym z księży. Artystka została spotkana w kościele.

Agnieszka Chylińska w kościele. Niebywałe, jak na jej widok zareagował ksiądz!

Agnieszka Chylińska odbywa właśnie trasę koncertową po USA. Praca pracą, ale piosenkarka pamięta też o obowiązkach religijnych. Gwiazda udała się na mszę do polskiego kościoła. Niebywałe, jak na jej widok zareagował ksiądz! - W mszy uczestniczyła z wielkim skupieniem. Wraz z jej ochroniarzem przystąpiła do Komunii Świętej, co wzbudziło ciepłe słowa powitania ze strony księdza celebrującego nabożeństwo. Ksiądz Krzysztof wyznał, że jest wielkim fanem twórczości Agnieszki, co sprawiło, że atmosfera w kościele nabrała wyjątkowego uroku - opowiadał portalowi świadek zdarzenia. Po mszy podobno Agnieszka Chylińska zaproszona została na uroczyste śniadanie. Kto by się spodziewał, że nasza rockmanka jest tak blisko wiary i Kościoła...

W naszej galerii prezentujemy archiwalne zdjęcia Agnieszki Chylińskiej