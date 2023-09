Doszły mnie jednak słuchy, że niektórzy dopatrują się podtekstów e********** w związku z podobnymi artykułami. Otóż nie. Doceniam Państwa wyobraźnię, ale proszę mieć na uwadze, że relacje międzyludzkie, to przede wszystkim dbanie o drugiego człowieka, wiara w niego, dbanie o jego bezpieczeństwo, potrzeby wyższe, szacunek, dobro, zdrowie, jakość życia, świadomość oraz samoocenę tak, by mógł pięknie wzrastać. A wtedy można zdobywać szczyty. Kieruję więc tym, co najcenniejsze; wiara w wartościowego człowieka pozwala na bycie dobrym agentem. I nie trzeba podtekstów - ucięła bezsensowne plotki Joanna Ziędalska-Komosińska, którą cytuje portal Wp.pl.