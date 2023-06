Agnieszka Dygant nigdy nie miała problemów z wagą. Aktorka zawsze mogła pochwalić się zgrabną sylwetką. Ostatnio jednak zauważyła, że jej waga i ciało zmieniają się z roku na rok. Agnieszka Dygant nie odchudza się, a chudnie... Aktorka jest tym zaniepokojona. Zaczęła przyglądać się swojej rodzinie.

- Im jestem starsza, tym bardziej jestem szczupła, więc mam nadzieję, że to nie będzie w taką stronę, że będę znikać – powiedziała Dygant w rozmowie z Jastrząb Post. - Ale genetycznie cała linia od mojego ojca jest bardzo szczupła, więc chyba tutaj idę w tym kierunku, o ile tak dalej będzie, bo jak wiemy, czasem może się zdarzyć coś zdrowotnie takiego, co wywróci nasz metabolizm i to się wszystko zmieni, ale nie spodziewam się tego, więc ja nie stosuję żadnych diet. Jeżeli coś stosuję, to coś, co sprawia mi przyjemność i myślę, że robię coś dla siebie - opowiedziała.

Agnieszka Dygant jest przerażona tym, co dzieje się z jej ciałem. Obawia się najgorszego

Agnieszka Dygant wyjawiła portalowi, jak się odżywia.

- Nie piję mleka, nie używam nabiału, ale to dlatego, że przestało nam to odpowiadać, służyć i nie pijemy – wyjawiła.

Gdy prześledziliśmy najnowsze zdjęcia aktorki, zauważyliśmy, że od miesięcy, gdy pojawia się publicznie, skrywa ciało pod bardzo obszernymi ubraniami. Wygląda na to, że mają one poszerzać Agnieszkę i optycznie dodawać jej kilogramów.

