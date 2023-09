Agnieszka Holland, zapytana o nominację "Chłopów" do Oscara, nie gryzła się w język. Zasugerowała, że to jej film powinien reprezentować Polskę

Agnieszka Holland była gościem poniedziałkowej "Kropki nad i" w TVN 24. W pewnym momencie prowadząca zapytała ją, co sądzi o nominacji "Chłopów" w walce o Oscara. - Czuje pani jakieś rozgoryczenie, rozumiem? - zaczęła Monika Olejnik. - Nie, nie czuję rozgoryczenia. Po prostu wiem, co mówili przed zebraniem i co zrobili na zebraniu. Nie widziałam "Chłopów", życzę jak najlepiej temu filmowi. Myślę, że ma szansę w kategorii filmów animowanych, ale że być może również ma szansę w kategorii międzynarodowej. Są to wspaniali twórcy i jest to wspaniały projekt, także nie ma we mnie żadnego rozgoryczenia. Jest we mnie zimna kalkulacja. Jeżeli Polska chciałaby mieć prawdziwe szanse na kilka nominacji oscarowych, to mogła zgłosić mój film w kategorii międzynarodowej, zgłosić "Chłopów" do kategorii animowanej i byłoby wtedy full. Wszystkie wskaźniki, które pokazują jakie film ma szanse tej jesieni są dość jasne - to jest uczestnictwo w festiwalach, to są recenzje w prasie branżowej, to jest zainteresowanie festiwali, zainteresowanie dystrybutorów i tutaj nasz film wygrywa. Ale spotkało mnie to już kiedyś... - powiedziała i wspomniała o filmie "Europa, Europa".

"Chłopi" polskim kandydatem do Oscara

Film "Chłopi" został polskim kandydatem do Oscara w wyniku decyzji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W walce o tytuł polskiego kandydata do Oscara brał udział również film "Zielona Granica", ale przegrał w głosowaniu.

- Autorzy „Chłopów” zaprezentowali kolejny imponujący film animowany, nie tylko powtarzając triumf „Twojego Vincenta”, ale idąc znacznie dalej, osiągając nowy poziom dynamizmu w animacji, w którym kamera nie jest tylko obserwatorem, ale uczestnikiem. Film porusza ważne i wciąż aktualne tematy społeczne; opresją kobiet, ich zależność, a nawet przynależność do mężczyzny, przemoc seksualną, mobbing. To historia, która będzie zrozumiała na całym świecie, ponad granicami i podziałami politycznymi – mówiła Ewa Puszczyńska, przewodnicząca komisji.

