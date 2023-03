Agnieszka Kaczorowska, znana szerszej publice jako "Bożenka z Klanu", zderzyła się z falą krytyki, kiedy wygłosiła słynny już wywód dotyczący rzekomej "mody na brzydotę". Aktorka stwierdziła, że coraz więcej celebrytek "na siłę" chce pokazać, jakie są zwyczajne, sugerując tym samym, że lepiej zakłamywać rzeczywistość i pokazywać wyidealizowane życie w mediach społecznościowych. Wokół tancerki powstały wówczas dwa obozy: tych, którzy się z nią zgodzili, a także tych, którzy uważali, że jej słowa są bardzo szkodliwe. Wiele osób od tamtej chwili postrzega to, co Kaczorowska wrzuca do sieci, jako swego rodzaju kreację. Tym razem jednak maska opadła! Życie aktorki nie jest bowiem idealne, co sama przyznała, choć długo próbowała to ukryć. Co się stało?

Agnieszka Kaczorowska długo próbowała to ukryć, ale prawda wyszła na jaw. "Płaczę z bezsilności"

Można uznać, że Agnieszka Kaczorowska długo próbowała to ukryć, za fasadą pięknych zdjęć i opisów publikowanych na Instagramie, ale prawda w końcu wyszła na jaw. Aktorka sama postanowiła ją wyznać w ostatniej rozmowie z Party.pl, gdzie przyznała, że jej życie prywatne czy macierzyństwo wcale nie jest idealne, jak niektórzy mogą sądzić.

- Ja też czasem płaczę z bezsilności. Ja też mam takie dni. Też jestem człowiekiem - powiedziała Agnieszka Kaczorowska. - Równolegle z tym, co jest przytłaczające i trudne, płynie tyle wspaniałości z bycia rodzicem i tyle można z tego czerpać dla siebie, że szkoda by było, żeby niektórzy tylko i wyłącznie ze strachu, bo znają jedną część tego wszystkiego, rezygnowali z tego, co mogliby mieć piękne - dodała po chwili.

