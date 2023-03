Agnieszka Kaczorowska odpiera ataki fanki! "Proszę nie ubliżać aktorom"

Agnieszka Kaczorowska starła się z fanką na Instagramie. Ktoś jej zarzucił, że nie jest prawdziwą aktorką i nie ma talentu

Agnieszka Kaczorowska zdobyła sławę w polskim showbiznesie już wiele lat temu, grając rolę Bożenki w serialu "Klan". Przez wiele lat Polacy kojarzyli ją przede wszystkim właśnie jako córkę "Rysia z Klanu" i "Grażynki z Klanu". Jednak w tak zwanym prawdziwym życiu Kaczorowska postawiła przede wszystkim na karierę taneczną i zdobyła niejeden tytuł na konkursach tańca towarzyskiego. Potem brylowała w "Tańcu z gwiazdami" jako trenerka, dziś idąc z duchem czasu spełnia się jako tak zwana influenserka, co już nie raz naraziło ją na falę krytyki. Tak było i tym razem. Zaczęło się niewinnie. Agnieszka Kaczorowska zamieściła na Instagramie filmik, na którym tańczy hiszpańskie tańce.

"Jak Pani jest aktorką, to kim jest Krystyna Janda? Proszę nie ubliżać prawdziwym aktorom"

"Paso Doble. Bardzo lubię ten taniec. Niezwykle aktorski" - napisała Agnieszka Kaczorowska pod filmikiem. To nie spodobało się jednej z obserwatorek. "Pomijając, że nie ma Pani żadnej szkoły w tym kierunku ukończonej to jeszcze talentu. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, tańczyć może i Pani umie i wiele zapewne innych rzeczy, ale grać niestety nie. Jak Pani jest aktorką, to kim jest Krystyna Janda? Proszę nie ubliżać prawdziwym aktorom" - bulwersowała się internautka. Agnieszka Kaczorowska nie wahała się odpisać kobiecie, która ją zaatakowała. "Skoro tak Pani uważa, to #takteżjestok. Jednocześnie czas poświęcony na pozostawienie tego komentarza proponuję poświecić na szukanie swoich talentów lub ich wykorzystanie. #włączżyczliwość" - odparowała Kaczorowska.

