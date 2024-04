Agnieszka Kaczorowska pokazała swoją garderobę, a fani nie mieli dla niej litości. "Wstyd"

Agnieszka Kaczorowska znów oberwała od fanów. Poszło o garderobę

Agnieszka Kaczorowska pokazała w mediach społecznościowych efekty sprzątania swojej garderoby. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że celebrytka skorzystała z fachowej pomocy. - Dziękuję za WIELKĄ POMOC. Ależ jestem szczęśliwa! Zrobiliśmy niedawno w domu spore porządki wiosenne, ale zostały jeszcze moje ubrania… One mnie przerażały. Z mojej garderoby się wylewało. Czy trzeba było pozbyć się wielu rzeczy? Tak. Czy dalej nie wierzyłam, że to się tam pomieści? Tak. Czy trzeba było to jakoś sprytnie przeorganizować? Zdecydowanie tak! Ja pierwszy raz wierzę, że to zostanie w takim stanie na długo. Dostałam pięknie zorganizowaną przestrzeń. Dostałam od Wiktorii mnóstwo tip’ów, aby zachować porządek w tym miejscu. I dostałam niesamowity zastrzyk pozytywnej energii. Bo to, co niemożliwe stało się możliwe. I bardzo Wam polecać skorzystać z takiej usługi, bo to zdecydowanie nie tylko ''układanie kolorami''. A życie nabiera nowych barw! - napisała Kaczorowska na Instagramie.

Fani nie wykazali się zrozumieniem i zarzucili Kaczorowskiej, że w mediach społecznościowych kreuje się na idealną, a nie potrafi zadbać o własną szafę.

- Taka ''idealna i poukładana'' i ktoś za Nią musi to robić no wstyd........ - napisała jedna z internautek.

- Wstyd to myśleć, że nie potrzebuje się w niczym pomocy. A ja potrzebuję i to w wielu kwestiach. Ponadto każdy się w czymś innym specjalizuje… projektantka przestrzeni była u mnie na warsztatach tanecznych, a ja poprosiłam ją o pomoc, która jest jej pasją- odpowiedziała jej Agnieszka Kaczorowska.