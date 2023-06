Agnieszka Kaczorowska zakłada stanik na wizji. Nagle wytknięto jej małe piersi

Antek Królikowski przerywa milczenie! Wyprzedaje majątek, by zapłacić alimenty. To, jak wyglądały jego spotkania z synem, szokuje!

Nie wierzymy w to, co widać!

Wpis i filmik Agnieszka Kaczorowska (31 l.) okrasiła hasztagiem #GRWM, czyli skrótem dla filmików internetowych, w których osoby prezentują swoje przygotowania do wyjścia (dosł. przygotuj się ze mną). Nie spodziewała się, że filmik, który wrzuciła na Instagrama będzie początkiem awantury między jej obserwatorami.

- Świetna sukienka (stylówka) ale trzeba mieć do niej biust - napisała jedna z internautek w komentarzu. Szybko doczekała się reakcji aktorki. - Wie Pani że każda kobieta “ma biust”? Tylko innych rozmiarów? - napisała Kaczorowska. Użytkowniczka nie dała jednak za wygraną. - Myślę że powinna się Pani pogodzić z faktem że ten model nie jest najzwyczajniej dla Pani - czytamy.

Nie był to odosobniony głos krytykujące Kaczorowską. - "Za mały biust masz na ta kiece, ale ogólnie super sukienka", "Nie No na piersiach słabo leży", "Czy żeby pokazać stylówkę, najpierw trzeba się rozebrać i pokazać choć kawałek piersi? Nie można w inny sposób przyciągnąć uwagi widzów?" - czytamy.

Były też komentarze, które wyraźnie stały po stronie gwiazdy "Klanu".

- Ja ogólnie jestem w szoku co tu czytam. Jak kobieta kobiecie może napisać że wygląda fatalnie, lub za małe piersi...? Dla mnie jest to nie do pomyślenia jak złym trzeba być by napisać obraźliwy komentarz - napisała zbulwersowana internautka.

