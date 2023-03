Agnieszka Kaczorowska odchodzi z pracy! "Nie akceptuję tego, jak traktowani są ludzie w tym teatrze"

Agnieszka Kaczorowska rzuciła pracę w teatrze. "Nie akceptuję tego, jak są tam traktowani ludzie"

Agnieszka Kaczorowska zdobyła sławę jeszcze jako dziecko rolą Bożenki w serialu "Klan". Szybko okazało się, że próbująca swoich sił w aktorstwie dziewczynka ma talent taneczny. Agnieszka Kaczorowska została zawodową tancerką i zdobyła wiele nagród w tańcu towarzyskim. Nie porzuciła jednak aktorstwa. Lada dzień fani gwiazdy mieli zobaczyć ją w spektaklu teatru "Tu i Teraz" pod tytułem "Ślub doskonały". Ale w ostatniej chwili okazało się, że nic z tego nie będzie! Agnieszka Kaczorowska podzieliła się ze swoimi fanami informacją o trudnych zawodowych chwilach, które teraz przeżywa. Powiedziała do fanów, że odsunięto ją od przedstawienia na trzy dni przed spektaklem.

"Na trzy dni przed spektaklem dostałam telefon od pani producent teatru "Tu i Teraz", że ja nie zagram tych spektakli i zagra je moja dublerka"

"Wielokrotnie zapraszałam was na nasz spektakl "Ślub doskonały". (...) Czuję się w obowiązku poinformować was, że na trzy dni przed spektaklem dostałam telefon od pani producent teatru "Tu i Teraz", że ja nie zagram tych spektakli i zagra je moja dublerka. Ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała. Chcę podkreślić, że to, że nie będzie mnie w weekend na scenie nie jest moją decyzją. (...) W związku z tą sytuacją i wieloma poprzednimi jestem zmuszona odejść z tego projektu. Potrafię stawiać granice. Nie akceptuję tego, jak są traktowani ludzie w tym teatrze, nie ma na to mojej zgody, nie chcę w tym uczestniczyć. Tym komunikatem chce przesłać innym dużo mocy, którzy są w podobnej sytuacji" - powiedziała Agnieszka Kaczorowska w mediach społecznościowych. Potem dodała: "Chcę wam życzyć odwagi, aby podejmować decyzje zgodnie z własnym sercem, abyście nie pozwalali na nieodpowiednie traktowanie siebie lub kogoś. Wierzę, że coraz więcej osób będzie się przeciwstawiać się traktowaniu bez szacunku, wykorzystywaniu, straszeniu czy manipulowaniu".

