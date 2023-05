Gwiazda kabaretu rozwiodła się w tajemnicy. Rok temu walczyła z rakiem

Wiemy, co nadal łączy Smaszcz z Maciejem Kurzajewskim! Była żona zdobyła się na wymowny komentarz pod jego zdjęciem!

Agnieszka Litwin, która jest gwiazdą kabaretu Jurki, była żoną innego artysty kabaretowego, Jarosława Marka Sobańskiego (43 l.) znanego z Kabaretu Słuchajcie, a obecnie Kabaretu Zachodniego. Para ma córkę Tolę i syna Antoniego. Rozwód kabareciarzy owiany był tajemnicą. Dopiero w czasie festiwalu w Sobocie, Litwin zdecydowała się o tym opowiedzieć.

- Jestem po rozwodzie i jakby co jestem wolna. To cały czas gdzieś tam się pojawia. Nawet w "Tańcu z gwiazdami" pamiętam, czytałam jakieś wywiady, że mąż mnie wspiera. No nie, bo ja już nie jestem mężatką. Oczywiście bardzo pozdrawiam mojego byłego męża, ale już nie jesteśmy małżeństwem" - przyznała w rozmowie z Pomponikiem.

Przypomnijmy, że Agnieszka Litwin przez półtora roku walczyła ze złośliwym rakiem piersi. O postępach w leczeniu informowała w swoich mediach społecznościowych.

