Agnieszka Włodarczyk niedawno była w szpitalu, teraz odpoczywa na rajskiej plaży. Co za figura!

Agnieszka Włodarczyk (43 l.) pod koniec czerwca zamieściła na swoim Instagramie relację, która zaniepokoiła jej fanów. Celebrytka wyznała, że niedawno trafiła do szpitala z powodu silnych i niewyjaśnionych bólów brzucha. "Nie mogłam długo znaleźć przyczyny moich brzuchowych dolegliwości, byłam u 3 gastrologów, robiłam badania. Nic. Nikt nic nie znalazł" - pisała zmartwiona.

W końcu zdecydowała się na kilkudniowy pobyt w szpitalu, gdzie przeszła pełną diagnostykę. 4 lipca wrzuciła selfie ze szpitalnego korytarza, przy którym zamieściła obszerny wpis. Wyjaśniła, że wreszcie usłyszała wstępną diagnozę. Czeka jednak jeszcze na wyniki badań histopatologicznych. "Jakie to szczęście, że trafiłam wreszcie na dobrych lekarzy, którzy nie zostawili mnie z problemem, którzy pochylili się nade mną, otoczyli opieką, zrozumieli. Pełna diagnostyka, liczne badania, wykluczenie rzeczy, które miałam z tyłu głowy" - przyznała. We wpisie podziękowała również lekarzom oraz personelowi jednego z warszawskich szpitali.

Na sam koniec zwróciła uwagę na to, jak ważna jest profilaktyka oraz badania. Nie warto odkładać w nieskończoność wizyty i lekarza lub liczyć na to, że "samo przejdzie". "Niestety każdy z nas może kiedyś trafić do szpitala, z takiej czy innej przyczyny. Warto zrobić sobie badania wcześniej, niż tak jak ja, przeciągać ten moment do granic wytrzymałości" - zakończyła.

Obecnie gwiazda przebywa w znacznie przyjemniejszym miejscu. Wraz z mężem i synkiem udała się na zasłużony urlop i obecnie zwiedzają Bahrajn. Agnieszka zamieściła na Instagramie fotorelację z jednej z plaż. W poście wyznała, że pierwszy raz wybrali ten kierunek. "Nigdy wcześniej tu nie byłam, jestem mile zaskoczona. Naprawdę! (...) Dlaczego wcześniej nie odkryłam tego miejsca? Nie wiem, ale żałuję. Mili ludzie, pyszne jedzenie, wspaniałe widoki, błękitna woda, piasek jak w Krynicy Morskiej, czego chcieć więcej?" - zachwycała się.

43-latka opublikowała serię zdjęć z rajskiej plaży. Prezentuje na nich swoją zgrabną sylwetkę. Fani gwiazdy nie szczędzą jej komplementów. "Widoki widokami ale ta figura", "Ale figura. Jak to zrobiłaś. Gdzie ten brzuszek", "Pani Agnieszko....wygląda Pani zjawiskowo", "Piękne zdjęcie, piękna kobieta. Agnieszka, wyglądasz rewelacyjnie" - można przeczytać w komentarzach. Nie da się zaprzeczyć - Agnieszka Włodarczyk wygląda niczym bogini.

