Agnieszka Włodarczyk mocno o Halloween: "Nie teraz, nie w takiej sytuacji, nie w tym czasie"

Agnieszka Włodarczyk nie owijała w bawełnę i wprost napisała, co myśli o Halloween. Jej wpis na Instagramie może zaskakiwać, bo o ile do krytyki tego amerykańskiego zwyczaju ze środowisk katolickich zdążyliśmy się przyzwyczaić (przed Halloween spore zamieszanie wywołał m.in. wpis katolickiej influercerki Najjjki o egzorcyzmach), o tyle tzw. laiccy celebryci na ogół z entuzjazmem pochodzili do halloweenowych przebieranek. Agnieszka Włodarczyk zwróciła uwagę na aspekt, którego inni zdają się nie dostrzegać. - Jak Wam minął wczorajszy dzień? Trzymacie się? Bezpiecznie wróciliście do domów? Tutaj oprócz poprzebieranych dzieci, dzień był zwykły. Wszystko otwarte, ludzie normalnie pracowali. Powiem Wam, że w kontekście tego co dzieje się teraz na świecie, ten cały Halloween, przebieranki za trupy, krew na ubraniach, czy wymazane w niej twarze jakoś wydały mi się niestosowne Nie teraz, nie w takiej sytuacji, nie w tym czasie - wbiła kij w mrowisko aktorka.

Internauci podzieleni pod wpisie Agnieszki Włodarczyk o Halloween

Potem Agnieszka Włodarczyk dodała jeszcze, że "każdy może czuć inaczej". - I żeby była jasność, dla mnie i tylko dla mnie byłby to zgrzyt - podkreśliła. Z refleksją aktorki na temat Halloween zgodziła się m.in. Agnieszka Hyży. - Dokładnie myślę jak Ty. Właśnie teraz. Akurat teraz. Pokrwawionych prawdziwie buzi Dzieci nie da się zapomnieć. To nie zabawa. Nie teraz - zaznaczyła dziennikarka. Wiele osób jednak inaczej niż Agnieszka Włodarczyk patrzy na Halloween. - Przebieranie i zbieranie cukierków daje naszym dzieciom dużo radości. Każda radość dziecka jest bezcenna - stwierdziła jedna z internautek. - Ja lubie to "święto", dla mnie to czas spotkań z przyjaciółmi, wygłupów, zabawy, nie zmienia to faktu, że 1 listopada jestem u bliskich lub nawet na opuszczonym grobie pale świece i jest to dzień zadumy i refleksji właśnie nad tym naszym przemijającym życiem - napisała inna użytkowniczka Instagrama. A Wy co myślicie? Wypada obchodzić Halloween w obecnym czasie? Zagłosujcie w naszej sondzie, która znajduje się pod galerią pięknych zdjęć Agnieszki Włodarczyk.

Sonda Wypada obchodzić Halloween w obecnym czasie? Tak Nie Wypada, ale z głową Nie ma zdania