Agnieszka Włodarczyk odsłoniła brzuch w gorącej Hiszpanii! O takiej figurze marzy niejedna nastolatka! Zaapelowała też do fanek

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś w 2021 r. powitali na świecie swojego syna, Milana. W najnowszym wpisie na Instagramie aktorka zamieściła swoją aktualną fotografię. Świeżo upieczona mama postanowiła zrezygnować z aktorstwa i w pełni poświęcić się rodzinie. Prężnie za to działa w swoich mediach społecznościowych. To tam aktorka dzieli się ze światem informacjami na temat swojego życia oraz refleksjami o macierzyństwie. Ostatnio dodała zdjęcie, które nie przeszło obojętnie internautom. Wszystko za sprawą pięknej sylwetki. Fanki poprosiły o receptę. Zobaczcie, co poradziła im Włodarczyk.

Agnieszka Włodarczyk zdradziła receptę na piękną sylwetkę.

Agnieszka Włodarczyk w poście zestawiła dwa zdjęcia, jedno z teraz, a drugie z czasu, kiedy w trakcie ciąży przyłapali ją paparazzi. - Zawsze jak wstawiam fotkę z odrobiną ciała, sypią się pytania, jak to zrobiłam? Jaką mam dietę? Jakie zabiegi stosuję? No i oczywiście czy ćwiczę? Moja odpowiedź jest prosta. Nic nie robię - wyznała aktorka.

Aktorka zdecydowała się także zaapelować do kobiet, żeby nie narzucały na siebie ogromnej presji, żeby były dla siebie wyrozumiałe w kwestii swojego wyglądu. - Mówię o tym dlatego, żebyście miały do siebie cierpliwość i patrzyły na siebie łagodnym wzrokiem. Nie katujcie się, nie karajcie swojego ciała za “niedoskonałości”. To normalne, że w tym magicznym czasie kilogramów jest więcej - dodała.



