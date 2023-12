Mocne słowa dziennikarki o świętach. "Tych ludzi brakuje"

W 2019 roku tragicznie zmarł Piotr Woźniak-Starak, mąż Agnieszki. Uległ on wypadkowi na mazurskim jeziorze Kisajno. Dla dziennikarki to już kolejne święta bez męża. W rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską postanowiła opowiedzieć, jak się czuje z tym wszystkim. Po pytaniu córki byłego prezydenta Polski o obchodzenie świąt, Agnieszka od razu powiedziała, co czuje.

- Wiesz, że tych ludzi ci brakuje po prostu, ich ubywa... To grono, z którym się spotykasz, się zmienia, jakoś wtedy to bardziej czuję, zdecydowanie. Miałam tak też po odejściu Piotrka, ale też moi dziadkowie... Prawdę mówiąc, to kochałam święta jako dzieciak, to były moje ulubione święta Bożego Narodzenia, była moja ukochana babcia... A przez te lata się to bardzo pozmieniało. Myślę, że jak masz dom pełen dzieciaków, to inaczej przeżywasz te święta, bo przenosisz to na dzieci, z nimi jest to inne. A jak się starzejemy, a ludzi zaczyna nam ubywać, świat się zmienia, to... Ja lubię święta, ale jako dziecko na nie bardzo czekałam, a teraz wolę sylwestra - powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak w podcaście Aleksandry Kwaśniewskiej.