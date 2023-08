Tak mieszka Katarzyna Bosacka. Ściana pełna filiżanek i antyki. Mąż zostawi jej to mieszkanie? ZDJĘCIA

Agustin Egurrola chwali się zdjęciem z córką. Internauci zachwyceni!

Agustin Egurrola oprócz kariery jako choreograf, bierze też udział w programach TVP jako juror. Często też wspomaga polskich reprezentantów na Eurowizji i Eurowizję Junior. Po kilkunastu latach związku rozstał się z Niną Tyrką i związał z Dianą. Z nią ma też syna Oscara. Jednak poprzedni związek tancerza też ma swoje owoce, a w sumie jeden piękny – Carmen.

Nina Tyrka z Agustinem Egurrolą zawsze zaznaczali, że córka jest dla nich najważniejsza. Wielokrotnie też zaznaczali, iż nie będą chwalić się wspólnymi zdjęciami z Carmen bez jej zgody. Jak widać, coś się zmieniło, bo tancerz opublikował wspólną fotografię na swoim Instagramie. Rodzina Egurroli obecnie odpoczywa w Grecji. Internauci od razu skomentowali całą sytuację:

Jak widać, można. To wszystko zależy od kultury ludzi i ich spojrzenia na świat i życie. Czy to nie jest fantastyczne, fajne, że dzieci mają tego samego tatę, mimo rozstania? Można fantastycznie spędzać czas, czas wspólny, chociaż dla dzieciaczków.

Carmen to cala mama

Kulturalni ludzie pełni miłości dla dzieci, Brawo

Carmen Egurrola. Co wiemy o córce Agustina Egurroli?

Rodzice mało o niej mówią w social mediach oraz wywiadach. Wiadomo tyle, że oboje chcą wychować ją na silną i niezależną osobę. Nie narzucają jej kariery tancerki. 15-latka w wolnej chwili ma oddawać się lekcjom jazdy konnej. Jednak czy rodzice i tak zapisali ją na zajęcia taneczne? - Chodzi na zajęcia, ale taniec to nie jest jej największa pasja. Ona kocha konie. Przygotowuje się do zawodów. Zaraz po naszej rozmowie jedziemy razem do stajni, bo przyjeżdża kowal i będzie zmieniał podkowy jej konia. Jestem więc na bieżąco nie tylko ze sprawami tanecznymi, ale też końskimi (śmiech). Jeżdżę z nią, bo wiem, że ona tego potrzebuje. Lubię się zastanawiać, kim moje dzieci zostaną w przyszłości. Nie muszą profesjonalnie tańczyć. Chcę, żeby były szczęśliwe – powiedział w jednym z wywiadów dla portalu viva.pl, Agustin Egurrola.