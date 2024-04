"Akademia Pana Kleksa" biła rekordy w kinach. Wkrótce premiera na Netflixie. Wiemy kiedy

"Taniec z gwiazdami". To dlatego Dagmara Kaźmierska nie odpadła. Ujawniamy tabelkę punktacji

Na ekrany kin w całej Polsce "Akademia Pana Kleksa" trafiła 5 stycznia. Film był jedną z najbardziej wyczekiwanych premier ostatnich miesięcy i z miejsca zdobył sera widzów. Od czasów pandemii żadnej rodzimej produkcji nie udało się przekroczyć tej magicznej dwumilionowej bariery, nowego "Kleksa" obejrzało prawie trzy miliony Polaków. Obraz wyreżyserował Maciej Kawulski. W rolę Pana Kleksa wcielił się Tomasz Kot, ale w filmie nie zabrakło także Piotra Fronczewskiego, jako Doktora. Tym razem w historii nie spotkamy Adasia, do krainy magii widzów zaprowadziła Antonina Liwiniak, jako Ada Niezgódka. W pozostałych rolach wystąpili Danuta Stenka, Sebastian Stankiewicz, Agnieszka Grochowska, Daniel Walasek i Konrad Repiński.

- Stwierdziliśmy, że wszyscy musimy stać się na chwilę dziećmi i patrzeć z tej perspektywy na to, co robimy. To oznaczało, że musimy zostawić siebie i znaleźć w sobie dziecko, odejść od siebie jako dorosłego - wspominal prace nad filmem reżyser Maciej Kawulski.

Premiera "Akademii pana Kleksa" na platformie Netflix. Znamy datę

Teraz film pojawi się na platformie streamingowej. "Akademia pana Kleksa" swoją premierę na Netfliksie będzie miał 8 maja. Ci, którzy jeszcze nie oglądali, będą mieli szanse przeżyć tę przygodę we własnym domu. Pozostali pewnie chętnie wrócą do magicznego świata, gdzie dobro zawsze zwycięża. A już na początek 2025 zaplanowano premierę kolejnej części filmu. 3 stycznia przyszłego film pojawi się na ekranach kin w całej Polsce. Planowana też jest kolejna, trzecia część, opowieści. My nie możemy się doczekać.