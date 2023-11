Aktor "Barw szczęścia" zjechany za zdjęcie przy grobie bliskich. Poszło też o strój

- Świeć Panie nad duszami naszych bliskich❤️ Niech mają nas w opiece✝️ Ps lubię nocą wyskoczyć na cmentarz - napisał Konrad Skolimowski na Instagramie i wrzucił zdjęcie, na którym klęczy przed grobem. Piosenkarz disco polo ubrany był wtedy w czarno-biały dres z cyfrą "8", a na głowie miał zaciągnięty kaptur. Bartek Padyasek z D-Bomb skomentował post kolegi z branży w dość zabawny sposób. - Synek, na cmentarz w dresiku? Nie tak cię z matką uczyliśmy - napisał gwiazdor disco polo.

Pod postem Skolima rozpętała się burza. Internauci nie tylko oburzyli się na strój aktora "Barw szczęścia". - Sorry ale po co to na pokaz robisz - napisał jeden z użytkowników Instagrama. - To zdjęcie nie jest na miejscu wiele ludzi się modli przy grobie bliskich ale nikt nie szpanuje zdjęciami na Social mediach niedługo będziecie pogrzeby wstawiać - wtórował mu inny internauta. - Fota na pokaz - przejawiały się także takie komentarze. - Mnie to rozwala... Przyjechać z kimś na cmentarz i prosić o zrobienie foty przy pomniku - czytamy opinię internautki. Był też inny mocny wpis. - Zdejmij kaptur pajacu .... - napisał wzburzony użytkownik.

