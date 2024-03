Aktor hitu TVN ma ojca w PiS-ie. Tak mówi o jego politycznych działaniach

Czy to naprawdę Viki Gabor? Fani nie mogą uwierzyć w to, co widzą: "Co oni ci zrobili?!"

Marek Pławiak (61 l.) był dyrektorem szkoły podstawowej w Żbikowicach oraz starostą nowosądeckim w latach 2014–2018. Obecnie jest radnym VI Kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego z ramienia PiS i dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Ojciec aktora Filipa Pławiaka ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie oraz studia podyplomowe z informatyki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z żoną, która także jest nauczycielką, oprócz syna aktora ma jeszcze córkę Klaudię, która skończyła prawo i syna Kacpra, który skończył administrację.

Z działalności politycznej ojca zbytnio zadowolony nie jest jego syn, Filip. - Jeśli miałbym wybierać, to wolałbym, żeby to robił z ramienia innej partii, ale na to nie mam wpływu - powiedziała aktor podczas podcastu "WojewódzkiKędzierski". Gdy jest w rodzinnym domu, nie kłóci się jednak z ojcem na tematy polityczne. - Udało nam się zachować coś, co kiedyś było normalne, a co przed ostatnich osiem lat nie było, to znaczy, że potrafimy ze sobą rozmawiać. Różnice w poglądach to nie jest coś, co może nas poróżnić. Jestem bardzo emocjonalnie związany z rodziną i myślę, że polityka nas nie poróżni, tym bardziej że ja bym tatę nazwał raczej samorządowcem niż politykiem - dodał.

Przypomnijmy, że Filip Pławiak zagrał ostatnio w filmie "Biała odwaga", który przez wielu określany jest jako produkcja kontrowersyjna, która krytykuje górali z Podhala za działalność w czasie II wojny światowej. Partnerką aktora od lat jest Michalina Łabacz (32 l.), aktorka znana z filmu "Wołyń".

