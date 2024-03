Porażające! Takiego filmu w Polsce jeszcze nie było! "Mówili, że to jest niemożliwe"

Film "Biała odwaga". O czym jest?

Film "Biała odwaga" wszedł na ekrany kin 8 marca. Dla wielu jest to obraz porażający. Pokazuje bowiem bardzo trudny moment w historii Polski. Rzeczywistość w tym okresie zdecydowanie nie jest czarno-biała. Mało kto wierzył, że jest możliwe powstanie takiego filmu. A jednak udało się. Jak do tego doszło, opowiedział reżyser Marcin Koszałka w cyklicznym programie "Mellina" w Eska Rock. Rozmowy bez tematów tabu prowadzi Marcin Meller. - Wszyscy z branży nam mówili, że to jest niemożliwe, żebyśmy dostali pieniądze na taki film, kiedy rządzi PiS i w tamtym rejonie jest PiS-owski, katolicki wyborca - opowiadał Marcin Koszałka. Tematem obrazu jest bowiem kolaboracja górali z nazistami. Reżyser zdradził, że praca nad filmem "Biała odwaga" nie była usłana różami. Ekipa filmowa przeszkody napotykała na każdym kroku. "Miejscowi nie chcieli współpracować, w filmie pojawiają się tancerze ze Słowacji, a statystów trzeba było dowozić z Krakowa. Do tego film powstawał w czasach rządów PiS. Autor mówi też o przygotowaniu aktorów, którzy specjalnie na potrzeby filmy przez rok uczyli się wspinaczki i zdradza, jak wciąż niewiele wiemy o naszej historii, która ma też ciemne strony' - czytamy w portalu Eskarock.pl. W filmie "Biała odwaga" występują m.in.: Adam Woronowicz, Filip Pławiak, Julian Świeżewski, Sandra Drzymalska, Jakub Gierszał, Juliusz Chrząstowski, Andrzej Konopka i Wiktoria Gorodecka.

Mellina w Esca Rock. Gdzie i kiedy oglądać?

“Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - zabraknie w nich polityki! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na Spotify i w środę na antenie Eski Rock o 23:00.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z filmu "Biała odwaga"

