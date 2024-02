"Rojst Millenium" już dostępny. O czym opowiada finałowy sezon?

Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu w hotelu "Centrum" dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki. W „Rojst Millenium” nie zabraknie postaci, które poznaliśmy w poprzednich sezonach: Witolda Wanycza (Andrzej Seweryn), Adama Miki (Łukasz Simlat), kierownika hotelu (Piotr Fronczewski) i Nadii (Agnieszka Żulewska). Do obsady dołączyli m.in. Filip Pławiak i Janusz Gajos.

Sztuczna inteligencja w nowym sezonie "Rojst Millenium". Dzięki niej Pławiak mówi głosem Fronczewskiego

W serialu Filip Pławiak wciela się w młodego kierownika hotelu, którego potem zagrał Piotr Fronczewski. Jego bohater mówi jednak głosem legendarnego aktora. Jak to możliwe?

- To jest połączenie głosu mojego i głosu młodego Piotra Fronczewskiego. Wykorzystaliśmy sztuczną inteligencję, nowe technologie. Specjalna firma stworzyła program, który się tym zajmuje. Więc jest to mix wszystkiego tego, co ja zagrałem na planie, z tymi intencjami, które starałem się przenieść, z tymi emocjami, z godzinami nagrań młodego Piotra Fronczewskiego. Myślę, że to jest ciekawy przykład wykorzystania sztucznej inteligencji w taki fajny dla tej branży sposób - zdradził aktor w wywiadzie.

Widzieliście już efekty tej pracy?

"Rojst Millenium": Magdalena Różczka bała się powrotu do roli Jass. Jak wspomina kręcenie 3. sezonu?