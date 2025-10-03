Aktor z „Klanu” i kandydat na posła PiS ścigany przez Interpol! Wstrząsające szczegóły skandalu. Poszkodowanych kilkanaście nastolatek

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-10-03 8:51

Grał w „Klanie”, "Barwach szczęścia", "Na Wspólnej". Dwukrotnie startował do sejmu z list PiS, a teraz jest jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi w Europie. Bartłomiej Morawski został skazany za gwałt na 16-latce, ale prokuratura wiąże go z co najmniej kilkunastoma innymi ofiarami – nastolatkami, które miały paść ofiarą jego „sesji zdjęciowych”. Interpol wystawił za nim czerwoną notę, a szczegóły skandalu szokują opinię publiczną.

Bartłomiej Morawski

i

Autor: ouTube/@Bartek Morawski actor demo reel/ Archiwum prywatne/ Policja Opole/ Youtube

Jeszcze niedawno widzowie mogli go oglądać w takich serialach jak „Klan”, „Na Wspólnej” czy „Ojciec Mateusz”. Grał lekarzy, profesorów, ludzi godnych zaufania. Równolegle próbował kariery w polityce – w 2005 roku wystąpił w spocie wyborczym PiS jako „pan Witek” i dwukrotnie startował do Sejmu z list tej partii. Dziś jednak Bartłomiej Morawski kojarzy się nie z ekranem czy polityką, a z brutalnym przestępstwem.

Bartłomiej Morawski skazany za gwałt na 16-latce

W czerwcu 2024 roku warszawski sąd prawomocnie skazał go na pięć lat więzienia za gwałt na 16-letniej dziewczynie podczas „sesji zdjęciowej”. Prokuratura oskarżyła go również o 14 innych przestępstw seksualnych – w tym dziewięć gwałtów, z czego cztery na ofiarach poniżej 15. roku życia. Status pokrzywdzonych w śledztwie ma łącznie trzynaście kobiet.

Mimo tak poważnych zarzutów Morawski odpowiadał z wolnej stopy. Kiedy zapadł wyrok, po prostu zniknął. Nie znaleziono go ani w mieszkaniu w Warszawie, ani pod adresem zameldowania w Katowicach. Rok temu wydano za nim list gończy, ale bez skutku. Teraz sprawa nabrała wymiaru międzynarodowego – 26 września 2025 roku Interpol umieścił jego nazwisko na liście poszukiwanych z tzw. czerwoną notą, najwyższym priorytetem.

Polskiego aktora ściga Interpol

Dzięki temu informacja o poszukiwaniach Morawskiego znajduje się w bazach policyjnych wszystkich państw współpracujących z Interpolem. W praktyce oznacza to, że jeśli aktor zostanie zatrzymany choćby podczas rutynowej kontroli za granicą, natychmiast trafi w ręce organów ścigania.

Morawski – który jeszcze niedawno fotografował nastolatki, podając się za „profesjonalnego fotografa” na portalach modelingowych – dziś jest jednym z najbardziej poszukiwanych Polaków. To przerażający przykład podwójnego życia - z jednej strony kariera aktorska i polityczne aspiracje, z drugiej – oskarżenia o najcięższe zbrodnie na tle seksualnym.

Galeria: Rutkowski uniknął śmierci: "Żyrandol może spaść". Spisał testament

Krzysztof Rutkowski
20 zdjęć
Super Express Google News
Tak wpadł poszukiwany listem gończym Sebastian M.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki