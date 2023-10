Aktorka "Barw szczęścia" odważnie promuje profilaktykę. Tak wystylizowała niemal nagi biust

Kamila Kamińska - kariera i życie prywatne

Kamila Kamińska jest absolwentka łódzkiej filmówki. Gra w serialach i filmach. Zagrała "Najlepszym", "Listach do M 3", czy "Miłości i miłosierdziu" Rozpoznawalność przyniosły jej "Barwy szczęścia", grała także w "M jak miłość", " Na dobre i na złe" czy "W rytmie serca". W latach 2019-2021 wcielała się w rolę Sylwii Witos w "Zakochanych po uszy". Na planie serialu zakochała się naprawdę - z serialowym partnerem Michałem Meyerem tworzy szczęśliwą parę do dziś. Razem wychowują córeczkę Jaśminę.

Aktorka wspiera "Różowy październik"

Odważna fotografia zagościła na profilu aktorki nie bez przyczyny. Mamy październik, miesiąc który od lat jest uznawany na całym świecie za czas świadomości raka piersi. Różowy październik i różowa wstążeczka mają przypominać o tym, jak ważna w tej chorobie jest profilaktyka. W tym szczególnym okresie podejmuje się tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi. W ramach kampanii, 15 października 2023 roku przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka.

Kamila Kamińska eksponuje niemal nagie piersi

W akcję co roku włącza się wiele kobiet, w tym gwiazdy. Kamila Kamińska zrobiła to w jakże oryginalny sposób. Zamieściła na Instagramie bardzo wymowne zdjęcie, które zdecydowanie więcej odsłania niż zasłania. Na fotce widać jej piersi zakryte jedynie kusą koszulka ozdobioną... kolorowymi spinaczami do bielizny. W podpisie aktorka wyjaśnia, ze taka stylizację wymyśliła i wykonała dla niej córeczka Jaśmina. Dodaje również hasło: "Boobs rule the word", czyli cycki rządzą światem. Wpis opatrzyła także hasztagami , które przypominają, że piersi należy badać regularnie, nie tylko w październiku.