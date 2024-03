Aktorka "M jak miłość" wzięła ślub z obcokrajowcem. Co za sukienka!

Mężem Agnieszki Judyckiej jest Salvatore Cappuccino, Włoch, który pracuje jako project manager i jest związany z Krakowem od 2019 roku. Para wzięła ślub cywilny i ze zdjęcia, które aktorka na swoje media społecznościowe można wywnioskować, że mogło to być już jakiś czas temu. Wszystko przez to, że była gwiazda "Na dobre i na złe" ma na sobie bardzo krótką białą sukienkę, która nie pasuje do obecnej aury. Do tego miała białe buty na wysokim obcasie i trzymała w ręku białe kwiaty. Pan młody wybrał klasyczny garnitur, białą koszulę i krawat.

Przypomnijmy, że pochodząca z Suwałk, Agnieszka Judycka ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i w latach 2006–2012 występowała w zespole Teatru Współczesnego w Warszawie. Od 2012 roku jest aktorką w zespole Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Właśnie przygotowuje się do premiery "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

W Wielkim Poście w kościele nie organizuje się ślubów. Śluby cywilne można brać bez żadnych ograniczeń przez cały rok. Niedawno ślub w Pałacu Kultury i Nauki wzięła Olga Bołądź. Aktorka także zmieniła swój stan cywilny tuż przed 40. urodzinami.