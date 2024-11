Ala Tracz reprezentowała Polskę na Eurowizji. Po uroczej, malutkiej blondynce nie ma już śladu

Ala Tracz już nie jest słodką blondynką

Ala Tracz pierwszy raz w telewizji pojawiła się w trzeciej edycji uwielbianego przez widzów TVP2 programu „The Voice Kids”. Wtedy malutka blondynka dosłownie roztopiła serca jurorów i widzów programu. Ala zaśpiewała piosenkę „I'll Be There”. Wykonanie było tak dobre, że wszystkie fotele trenerów musiały się odwrócić.

Dziewczyna wtedy zdecydowała się, że chce ćwiczyć swój wokal pod czujnym okiem Dawida Kwiatkowskiego. Trzecią edycję „The Voice Kids” nie udało jej się wygrać, ale od udziału w programie jej muzyczna kariera nabrała rozpędu.

Ala Tracz w Eurowizji 2020 roku

Choć już minęło od tego trochę czasu, to wiele osób do tej pory wspomina udział Ali Tracz w konkursie Eurowizja Junior 2020. To wtedy właśnie pozytywnie przeszła eliminacje i mogła zaśpiewać przed szeroką publicznością piosenkę „I’ll Be Standing” i ostatecznie zajęła 9. miejsce. Od tego czasu marzenie młodej piosenkarki o wielkiej karierze nadal jest żywe, a kariera z roku na rok nabiera tempa.

Mała Ala Tracz już tak nie wygląda!

Przez cztery lata image Ali Tracz bardzo się zmienił. Po słodkiej małej blondynce już nie ma śladu. 14-latka zdecydowała się na sporą metamorfozę! Już po dziewczęcym wyglądzie już nie ma śladu.

Ala Tracz wyrzekła się swoich blond kędziorów i postawiła na ciemniejsze włosy. Zaczęła też wybierać stylizacje, które są bardziej sportowe. Od jakiegoś czasu też można ją zobaczyć w makijażu. Musimy przyznać, że w takim wydaniu Ali Tracz jest bardzo do twarzy!

Teraz dziewczyna zapowiedziała, że fani już wkrótce będą się mogli spodziewać premiery muzycznej!

- Już w następnym tygodniu będziecie mogli posłuchać mojej nowej piosenki! - czytamy w mediach społecznościowych.