Alain Delon nie żyje. Na jego punkcie szalały miliony. "Przez całe życie kobiety same pchały mi się do łóżka"

Nie żyje Alain Delon. Rozkochał w sobie miliony i wielkie gwiazdy

Alain Delon nie żyje. 18 sierpnia 2024 roku smutną informację przekazała mediom rodzina. Przypominamy, jak wyglądała kariera bożyszcza kobiet i... mężczyzn.

Po premierze filmu "W pełnym słońcu" Alain Delon został okrzyknięty najpiękniejszym mężczyzną świata. Kobiety spadły na jego schodach, kiedy wychodził z domu. Dziś wielki gwiazdor kina nie żyje. Alain Delon odszedł po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 88 lat, a o jego śmieci poinformowała rodzina.

Alain Delon największe romanse i skandale

Alain Delon to ikona francuskiego kina, jeden z najpopularniejszych aktorów XX w. Aktor miał na kon: cie liczne romanse z kobietami i jak się później okazało, także z mężczyznami. Delon był także podejrzewany o kontakty z półświatkiem. Przypominamy największe romanse i skandale Alaina Delon.

Uroda Alaina Delon przyciągała miliony kobiet na całym świecie. Miał na koncie liczne związki, a jednym ze słynniejszych był ten z Romy Schneider. Ona była córką niemieckiej aktorki Magdy Schneider, on chłopakiem z nizin, który znienacka dostał się na szczyty popularności. Kiedy Romy Schneider zaczęła robić karierę sił w Hollywood, Alain Delon nie czekał na ukochaną i szybko zajął się modelką Nico, która zaszła z nim w ciążę. Później Delon zakochał się bez pamięci w Nathalie Barthélémy i wtedy zerwał zaręczyny z Romy Schneider. Załamana Romy próbowała z tego powodu popełnić samobójstwo.

Delon z żoną oskarżeni o morderstwo

Wydawało się, że Alain Delon w końcu znalazł miłość swojego życia. Była nią Nathalie Barthélémy, fani "nosili ich na rękach" i wydawało się, że para świata poza sobą nie widzi. W sierpniu 1964 r. wzięli ślub, a wkrótce urodził się ich syn Anthony. W 1967 r. Nathalie i Alain zagrali razem w filmie "Samuraj", który przeszedł do historii kina. W rzeczywistości jednak związek był bardzo burzliwy. Nathalie wyznawała w mediach, że w czasie jednej kłótni ostrzelała drzwi sypialni!

W 1968 r. małżonkowie zostali podejrzani o udział w morderstwie. Stefan Marković, osobisty sekretarz Alaina Delona został pobity, a następnie zastrzelony na wysypisku śmieci. Marković w przeszłości miał być kochankiem Nathalie. Wybuchł ogromny skandal, ostatecznie jednak śledztwo wykazało, że Marković sam ściągnął na siebie nieszczęście. Sekretarz Delona robił zdjęcia gościom imprez w domu aktora i później ich szantażował. Jedna z gwiazd nie wytrzymała.

Delon nie ukrywał romansów z mężczyznami

Alain Delon miał na koncie liczne romanse. Prasa łączyła go z Barbarą Kwiatkowską-Lass, Brigitte Bardot, Marisą Mell, Laną Wood, Anne Parillaud. Na dłużej związał się z Mireille Darc, a ze związku z Rosalie van Breemen urodziły się dwoje dzieci.

Delon nie krył także swoich romansów z mężczyznami. Najgłośniejszy z nich, z wielkim Luchino Viscontim, opisał barwnie inny jego kochanek, Helmut Berger. W latach 80. XX w., pytany o związki z mężczyznami, odpowiadał: - A co jest złego w homoseksualizmie? Jedyne, co się liczy, to miłość. Jeśli masz chęć na kozę, przeleć kozę.

Największe role Alaina Delon

Alain Fabien Maurice Marcel Delon, bo tak brzmiało pełne imię i nazwisko aktora, był nie tylko wybitnym aktorem filmowym, ale także teatralnym, telewizyjnym, producentem, scenarzystą i reżyserem filmowym. Na ekranie partnerowały mu największe gwiazdy, takie jak Brigitte Bardot, Catherine Denevue, Romy Schneider czy Annie Girardot. Światową sławę przyniosły Delonowi role w takich filmach jak „Rocco i jego bracia”, „Lampart”, „Basen”, „W pełnym słońcu” Rene Clementa, „Samuraj” i „W kręgu zła”. Za rolę w „Pan Klein” Delon otrzymał nominację do Cezara, a za kreację w „Naszej historii” tę francuską nagrodę zdobył.

W 2018 r. Alain Delon wywołał skandal, kpiąc z ruchu #metoo. - Przez całe życie kobiety same pchały mi się do łóżka, i nie chciały z niego wyjść, nawet gdy je policzkowałem. Ta wypowiedź wzburzyła środowisko filmowe, media i oczywiście fanów. W Cannes zastanawiano się nawet, czy nie pozbawić Delona Honorowej Złotej Palmy.

