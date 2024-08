Nie żyje twórca wielkiego hitu z "Dirty dancing"! Przy piosence Maurice Williamsa Patrick Swayze podniósł ją na rękach

Nie żyje twórca hitu z "Dirty dancing"! Zaśpiewał im do tańca

"Dirty dancing" to wielki filmowy hit, przy którym płacze już kolejne pokolenie fanów kina. Ta prosta historia nie zaistniałaby bez wielkich szlagierów, do których zatańczyli Patrick Swayze i Jennifer Grey. Dziś do mediów dotarła wiadomość o śmierci wokalisty grupy Maurice Williams and the Zodiacs, wykonawcy ponadczasowego przeboju „Stay”.

Maurice Williams był wielką gwiazdą amerykańskiej sceny muzycznej. Karierę zaczął jeszcze w szkole średniej, zakładając grupę Royal Charms, która później przekształciła się w Maurice Williams and The Zodiacs. Ich największy przebój, „Stay”, wydany w 1960 roku, szybko zdobył pierwsze miejsce na liście „Billboard Hot 100”.

Przy "Stay" Swayze uniósł na rękach ukochaną

- Ale kiedy osiągnęliśmy 1. miejsce, o człowieku, byliśmy supergwiazdami - mówił Williams o tym sukcesie w wywiadach.

Piosenka "Stay" jest jednym z najkrótszych utworów, który kiedykolwiek znalazła się na tej liście. Trwa zaldwie 1,5 minuty. Jednak prawdziwą sławę i nieśmiertelność utwór zyskał dzięki „Dirty Dancing”. Nie ma na świecie kinomana, który nie nuciłby tego przeboju, mając przed oczami Swayze w obłędnym tańcu filmową ukochaną.

Maurice Williams na zawsze zapisał się w historii muzyki. Jego odejście jest wielką stratą dla fanów Maurice Williams and The Zodiacs i wszystkich, którzy kochają "Dirty dancing" i muzykę z lat 60-tych. Informację o jego śmierci 6 sierpnia 2024 roku przekazała North Carolina Music Hall of Fame.