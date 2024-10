Aldona Skirgiełło to jedna z bohaterek popularnego programu "Żony Podlasia". Zanim zamieszkała na wsi, urodziła się i wychowała w Warszawie. W stolicy przez ponad 18 lat pracowała przy wyścigach na Służewcu. Jeździła konno, a także była fotografem na różnego rodzaju wydarzeniach. Wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie spędziła 9 lat. To właśnie w Anglii na Uniwersytecie w Cambridge ukończyła hipologię. Kiedy wróciła do Polski, osiedliła się na Podlasiu, gdzie hoduje konie, a także jest mentorką rozwoju duchowego.

Aldona z programu "Żony Podlasia" odpowiada na hejt

Aldona z show "Żony Podlasia" opublikowała na swoim TikTokowym koncie nagranie, w którym powiedziała, że jedna z internautek nieprzychylnie wypowiedziała się na temat jej zębów. Przyznała, że się tym nie przejmuje i nie ma zamiaru mieć z tego powodu kompleksów. Aldona dodała również, że jej zęby podobają się mężczyznom.

Naprawdę nie mają się czego czepiać. Na Facebooku wczoraj jedna pani złośliwą uwagę zrobiła na temat moich zębów. Jak widać, dwójki zachodzą na jedynki. Nie są to proste zęby. Proszę bardzo, można oglądać, bo ja kompleksów żadnych nie mam. No cóż... przez niektórych panów zęby takie uznawane są za bardzo seksowne. I kobieta mająca krzywe zęby, kiedy dwójki zachodzą na jedynki, uznawana jest za bardzo seksi. A że ja mam wysokie libido, to cóż, zgodzę się z tym. Przykro mi, że pani ma kompleksy - powiedziała na nagraniu.

Na nowe komentarze od fanów nie trzeba było zbyt długo czekać. Większość była zachwycona postawą kobiety.

W ludziach tyle jadu. A z pani super mądra babeczka Uwielbiam pani dystans, niedługo się przyczepią, że kolor oczu nie jest odpowiedni do urody lub włosów I to jest zdrowe podejście do tematu i do swojego wyglądu - można było przeczytać w sieci.

