Michał Piróg o zmianie postawy ws. osób LGBT

Michał Piróg to jednej z najbardziej znanych Polaków otwarcie przyznających się do tego, że jest osobą LGBT. Tancerz na coming out zdecydował się jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy decydowało się na to niewiele osób zaliczających się do mniejszości seksualnych. Zresztą i dziś - 18 lat po coming oucie Michała Piróga - wiele gejów i lesbijek życie w ukryciu i nie ujawnia swojej prawdziwej orientacji psychoseksualnej. Tancerz i choreograf z jednej strony zauważa, że wiele się w podejściu do osób LGBT zmieniło na plus. W zeszłym roku był pytany przez "Super Express" o to, jak się czuje, gdy słyszy od polityków, że zawarcie związku partnerskiego przez pary LGBT to nie może być takie samo zawarcie związku, jak w urzędzie, do którego mają pary hetero.

Bardzo dobrze się czuję! Bo dzisiaj oni mówią, że nie mogę zawrzeć związku z innym mężczyzną, tak jak robią to mężczyźni z kobietami. A jak byłem nastolatkiem, to słyszałem, że nie mam prawa istnieć. Dużo się zmieniło. Krok naprzód!

- ocenił.

Michał Piróg obnaża hipokryzję polskich polityków

Z drugiej jednak strony Michał Piróg obnaża hipokryzję polskich polityków. W najnowszym wywiadzie z portalem Świat Gwiazd wali prosto z mostu. Jego słowa mogą wywołać wielką aferę. Tancerza do szewskiej pasji doprowadzają politycy, "którzy stają na mównicy i napuszczają na mniejszość seksualną, sami korzystając z usług męskich prostytutek".

Namawiasz ludzi, żeby nienawidzili mnie za to, kim jestem, ale jesteś taki sam, tylko w ukryciu. To jest coś nie halo, wiesz o co chodzi. To tak, jakby Braun napuszczał na Żydów, a się okazało, że sam jest Żydem. To też jest słabe. Jeszcze rozumiem, że kogoś nie lubisz, bo nie lubisz, bo takie masz przekonania, to trudno, na to nie mam wpływu. Ale jeśli jesteś księdzem i karasz mnie za życie w grzechu i sam grzeszysz, to jesteś hipokrytą. Bardzo mnie to denerwuje

- podkreślił Michał Piróg.

