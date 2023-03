Przystojny aktor z "Gliniarzy" się żeni! Znamy datę i szczegóły uroczytsości!

Do tej pory nie po drodze było im, by stanąć na ślubnym kobiercu. Po trzynastu wspólnie spędzonych latach jesienią wreszcie zostaną mężem i żoną Aleks Mackiewicz potwierdził nam radosną nowinę o swoim ślubie. - Idzie nam wspólny trzynasty rok. Poprosiłem Magdę o rękę już dawno, ale za każdym razem zwlekaliśmy z wyborem daty ze względu na zobowiązania zawodowe, w międzyczasie zostaliśmy też rodzicami, a później przyszła pandemia i też trudno było cokolwiek planować. W końcu jak byliśmy na weselu u mojego kolegi doszliśmy do wniosku, że może już pora na nas, bo młody nam rośnie, a my zaręczeni od sześciu lat. Magda sprawdziła, że sala, która nam się podoba jest dostępna na wrzesień, więc tym razem się nie zastanawialiśmy. Zaklepaliśmy datę. Przygotowania właśnie trwają - zdradza „Super Expressowi” Aleks. Wybranka aktora jest fotografką oraz retuszerem zdjęć w prestiżowych magazynach. Sam gwiazdor obecnie pracuje w studiu nad dubbingiem oraz szykuje się do nowych produkcji filmowych.

