Ależ gafa Anny Kalczyńskiej. Nawet Grażyna Torbicka nie zdołała wyprowadzić jej z błędu

Już we wtorek, 17 lutego po raz kolejny odbędzie się gala wręczenia Paszportów Polityki. O wydarzeniu rozmawiano podczas porannego wydania "Dzień dobry TVN". Prowadzący Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik rozmawiali na ten temat z zaproszoną do studia Grażyną Torbicką. W pewnym momencie, podczas wspominania laureatów z poprzednich lat, Anna Kalczyńska wspomniała jakoby Paweł Pawlikowski miał zostać uhonorowany Paszportem Polityki. Grażyna Torbicka starała się wyprowadzić prowadzącą z błędu, jednak Kalczyńska była nieprzekonana. Nerwowo przewertowała notatki i potwierdziła, że Pawlikowski został nagrodzony ową nagrodą. Grażyna Torbicka w końcu odpuściła, jednak jak się okazuje to ona miała rację. Paweł Pawlikowski nigdy nie był laureatem Paszportów Polityki, nie była nawet nigdy nominowany.

