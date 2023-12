Alicja Bachleda-Curuś przyłapana z przystojnym Polakiem. Kiedyś spotykał się z Rosati. Co ze ślubem z milionerem?

Takie wieści o Stanie Borysie i to tuż przed świętami! Nikt nie wierzył, że jeszcze mu się to uda

Alicja Bachleda-Curuś to przepiękna aktorka. Nic dziwnego, że zawróciła w głowie już niejednemu mężczyźnie. W Ameryce zrobiło się o niej głośno, gdy związała się z gwiazdorem Collinem Farellem. Poznali się na planie filmu "Ondine", znajomość przerodziła się w romans, a on zaowocował związkiem, którego owocem jest 14-letni już dziś syn Henry Tadeusz.

Przez lata Alicja Bachleda-Curuś nie związała się z nikim na poważnie, choć łączono ją z niejednym amerykańskim przystojniakiem. Dopiero dwa lata temu gruchnęła wiadomość, że polska aktorka zaręczyła się z niejakim Filipem - milionerem pochodzącym ze Szwajcarii.

Jak ustalił "Super Express", Alicja Bachleda-Curuś i Szwajcar zamieszkali razem w luksusowej willi, która znajduje się przy kultowej ulicy Mulholland Drive w Los Angeles. Partner aktorki również ma dziecko - córkę z poprzedniego związku. Mieszkają wszyscy razem.

I choć od zaręczyn minęły już dwa lata, o ślubie tych dwojga nikt nie słyszał. Tymczasem na Instagramie Alicja Bachleda-Curuś pokazuje się z innym mężczyzną. Wiemy, kim jest ten przystojniak.

Z kim spotyka się Alicja Bachleda-Curuś?

Jak się okazuje, mężczyzną, który pojawia się u boku Alicji jest niejaki Jonathan Tybel. Kilka lat temu był blisko z inną polską gwiazdą - Weroniką Rosati. To Polak, który dziś przedstawia się jako przedsiębiorca i zajmuje się wsparciem mentalnym. Jednak jeszcze kilka lat temu także i on próbował swoich sił jako aktor. Udało mu się zagrać m.in. w filmie The Mule" u boku samej Sharone Stone.

