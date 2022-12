Colin Farrell zabrał Alicji Bachledzie-Curuś dom. W takich warunkach teraz mieszka

Tomasz Karolak ujawnił prawdę o córce. Zaskoczyła go wyznaniem: "Nie jestem twoją córką, jestem twoim synem"

Alicja Bachleda-Curuś zmieniła miejsce zamieszkania. Znany ojciec ich syna Henry'ego Tadeusza (13 l.) do końca 2019 r. zapewniał im elegancki dom w Los Angeles z kilkoma sypialniami, urządzony w hiszpańskim stylu. Jak udało nam się ustalić, Alicja miała jedynie płacić podatki za tę willę. Wszystko zmieniło się, gdy piękna Polka przestała być samotną matką i zaczęła być widywana z przystojnym Szwajcarem, z którym ostatecznie się zaręczyła. Wtedy Colin Farrell przestał opłacać jej dom. Willa została sprzedana, a Alicja Bachleda-Curuś musiała znaleźć sobie nowe lokum

Jak ustalił „Super Express”, nowy dom gwiazdy znajduje się na legendarnej ulicy Mulholland Drive w samym sercu Hollywood. To tam wychowywał się i mieszka do dzisiaj słynny amerykański aktor Jack Nicholson (85 l.). Nowe lokum Bachledy ma cztery sypialnie i trzy łazienki, nowoczesną kuchnię, salon z kominkiem i dębowe podłogi. Gwiazda i jej syn mogą korzystać z basenu wybudowanego za domem i zachwycać się obłędnym widokiem na miasto marzeń. Całość ma 2,3 tys. mkw. Willa jest warta prawie 3 mln dol., ale z naszych informacji wynika, że Bachleda wynajmuje ją, a to koszt prawie 11 tys. dol. miesięcznie (blisko 50 tys. zł).

To idealne miejsce dla nowej rodziny naszej gwiazdy. – Nowy wybranek Filip ma 11-letnią córeczkę, która doskonale się dogaduje z synem Alicji, cała czwórka tworzy wspaniałą rodzinę – mówi nam znajomy Polki.