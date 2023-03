Alicja Janosz o początkach kariery! Wspomina piosenkę o jajecznicy

Dorota Szelągowska brała silne leki, by poprowadzić program. W końcu zrozumiała, że to droga donikąd

Alicja Janosz wspomina czasy, kiedy 21 lat temu wygrała "Idola". Mówi szczerze o jajecznicy!

Alicja Janosz wygrała pierwszą edycję sławnego programu "Idol", ale nie zrobiła kariery na miarę oczekiwań. Spotkała się też nie raz z lawiną krytyki za swoje pierwsze piosenki, które nagrywała, gdy była nastolatką. Dziś Alicja Janosz nadal śpiewa, jest szczęśliwą żoną i mamą. Postanowiła iść z duchem czasu i nagrywać własny podcast, którego można słuchać na Youtube. Do jednego z odcinków Alicja Janosz zaprosiła Ewelinę Flintę, która również dotarła do finału w pierwsze edycji "Idola". Chociaż Ewelina Flinta nie wygrała programu, to ona odniosła początkowo większy sukces piosenką "Żałuję". Co po latach powiedziała Alicja do Eweliny na temat "Idola"?

"Cała Polska się śmieje, że zaśpiewałam piosenkę o jajecznicy"

Alicja zwierzyła się w swoim podcaście Ewelinie, że ma kiepską pamięć i wielu rzeczy z dawnych czasów nie pamięta. "Mam taką teorię że to mój instynkt samozachowawczy, że to wypieram, zwłaszcza to co trudne i złe. (...) Ja to pamiętam tak, że było takie wow wow wow, jakaś historia Kopciuszka, wielkie łubudubu a potem budzę się w momencie, w którym ja przeżywam, że cała Polska się śmieje, że zaśpiewałam piosenkę o jajecznicy" - mówiła Janosz, nawiązując do piosenki "Zbudziłam się", w której śpiewała, że rano zjadła jajecznicę. "Przy pierwszej płycie zrobiono ci wielką krzywdę" - stwierdziła Ewelina Flinta. Wspólnie doszły do wniosku, że w czasach "Idola" Alicja była bardzo młoda i początkowe porażki nie były jej winą.

