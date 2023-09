Edyta Górniak nie zgodziła się na walkę Allana Krupy w Fame MMA. Teraz jej syn jest pełnoletni

Allan Krupa już kiedyś miał być przymierzany do Fame MMA. Syn Edyty Górniak wówczas był jeszcze nieletni, więc musiał słuchać się mamy. Ta postawiła sprawę jasno. - Powiedziałam mu, że dopóki żyję, to nie. Może jak skończy 18 lat i będzie chciał odpowiadać za to, że ma coś złamane - zdradziła Edyta Górniak w rozmowie z "Faktem". - Nie wyobrażam sobie patrzeć, jak on się z kimś bije, bo to jest agresja - podkreśliła nasz diwa. Teraz jednak Allan Krupa już nie jest małym Allankiem, tylko dorosłym mężczyzną i sam odpowiada za siebie. Niedawno w jego życiu prywatnym zaszły spore zmiany - po dwóch latach związku rozstał się z dziewczyną, i to mimo tego że bardzo ją polubiła Edyta Górniak. Młody raper eksperymentuje także ze swoimi fryzurami (w galerii pod artykułem prezentujemy, jak zmieniał się Allan Krupa).

Allan Krupa zawalczy w MMA? Syn Edyty Górniak podał kwotę

Syn Edyty Górniak w rozmowie z Żurnalistą został wprost zapytany o to, za jaką kwotę zawalczyłby na gali MMA. - Pół miliona, myślę - odparł Allan Krupa, tym samym nie wykluczając tego, że w przyszłości zobaczymy go w oktagonie. Pytanie, czy Fame MMA lub inna frikowa organizacja jest w stanie wysupłać tak kosmiczne pieniądze. Z drugiej strony słowa syna Edyty Górniak można być może zrozumieć jako otwartość do negocjacji. Największym problemem jednak byłyby emocje matki. Edyta Górniak może nie wytrzymać widoku syna w klatce. A tym bardziej potężnych ciosów i kopnięć, które mogą spaść na jego głowę.

Sonda Chciałbyś zobaczyć Allana Krupę w walce MMA? Tak Nie Jest mi to całkowicie obojętne