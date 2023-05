Żona gwiazdora "Ojca Mateusza" nago. "Mam celulit na tyłku"

Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński mają dwójkę dzieci: córkę Zofię (12 l.) i syna Antoniego (10 l.). Niedawno pochwalili się jak wyrosła im Zosia. Teraz aktorka udostępniła na Instagramie swoje nagie zdjęcie ciążowe. - Cały dzień myślałam o tym co dzisiaj napisać i jakie dać zdjęcie z okazji tego cudownego dnia. Dzięki Zosi i Antkowi, byciu mamą moje życie nabrało sensu, a miłość do nich jest bezwarunkowa❤️ Więc kiedy moja reakcja na zdjęcie pełne miłości była O NIEEEE TYLKO NIE TO ZDJĘCIE!!! OKROPNIE TU WYGLĄDASZ!!! CHOLERA JAKBY PARĘ KG MNIEJ BYŁO… to byłam w szoku jak mogłam dać się sama wkręcić w myślenie jak powinna wyglądać kobieta w ciąży?? - zaczęła swój wpis Lenska.

Potem żona gwiazdora "Ojca Mateusza" ostro pojechała. - Na tym zdjęciu zobaczyłam tylko, że jestem mega spuchnięta, mam celulit na tyłku, a do tego nie idealnie zgrabny biust tylko balony wielkości prawie drugiego brzucha😳 Jednak po pierwszej reakcji, którą ewidentnie mój mózg miał przez obecne trendy na insta zobaczyłam to co najważniejsze - TOTALNY CUD, który w tym brzuchu sobie siedzi i miłość, która jest nie do opisania za każdym razem kiedy ten brzuszek dotykałam💞 Więc w razie jakbyście nie czuły się cudownie w swoim ciele to chcę wam przypomnieć drogie MAMY, że wszystkie jesteście przebohaterkami😼 📍wasze ciało było fabryką działającą 24h na dobę przez mniej więcej dziewięć miesięcy! 🗓️ 📍po tej ciężkiej pracy nawet jeśli była w najwspanialszych warunkach i atmosferze zmierzyłaś się z zakończeniem produkcji i oddaniem cudownego stworzenia na świat👼🏻 📍zaraz po zamknięciu fabryki bez minuty przerwy zostałaś zatrudniona na pełen etat zajmowania się swoim cudem🤱🏻📍a etat niezależnie od trudności pracy jest etatem bezterminowym♾️ Dlatego moja kochana mamo, Me i wszystkie inne mamy - jesteście piękne, cudowne, multitaskingowe i wykonujecie kawał dobrej roboty - zakończyła Lenska.

