Andrzej Grabowski wyznał prawdę o relacji z Ryszardem Kotysem. Fani "Kiepskich" w szoku!

Serial "Świat według Kiepskich" na antenie Polsatu emitowany był przez 23 lata. Na początku mało kto wierzył w to, że "Kiepscy" odniosą tak wielki sukces. Serial z pewnością nie zyskałby tak ogromnej popularności, gdyby nie charyzmatyczni bohaterowie z tytułowymi Kiepskimi, Arnoldem Boczkiem oraz Marianem Paździochem na czele.

Serial emitowany był na antenie Polsatu od marca 1999 roku do listopada 2022. Chociaż wielokrotnie plotkowano o zakończeniu serialu, to ostatecznie zdecydowano się na to po śmierci dwóch z trzech głównych aktorów, czyli Dariusza Gnatowskiego (zmarł w październiku 2020 r.) oraz Ryszard Kotysa (odszedł w styczniu 2021 r.).

Andrzej Grabowski wyznał prawdę o relacji z Ryszardem Kotysem

Wiele mówiło się o relacjach panujących na planie "Kiepskich", jednak czasami trudno jest oddzielić prawdę od plotek. Po latach Andrzej Grabowski wyznał, co tak naprawdę łączyło do z Ryszardem Kotysem. Serialowi Ferdek i Paździoch często się kłócili, co było osią napędową wielu odcinków.

Chociaż przez ponad dwadzieścia lat spędzali ze sobą na planie długie godziny, to więcej ich dzieliło niż łączyło. Po zakończeniu zdjęć w ogóle nie utrzymywali ze sobą kontaktu.

No nie była to przyjacielska relacja. To była normalna relacja. Myśmy się spotykali raz albo dwa razy do roku na dwa tygodnie. Kręciliśmy to po 12 godzin dziennie, po czym się rozjeżdżaliśmy i nie mieliśmy ze sobą kontaktu - przyznał Grabowski w rozmowie z Kubą Wojewódzkim.

Okazuje się, że prywatnie też dochodziło między nimi do napięć.

A czy się lubiliśmy? No tak jak wszyscy ludzie się lubią albo nie lubią. Czasem się kłóciliśmy. Czasem się lubiliśmy (...), aczkolwiek czasem się obrażaliśmy na siebie. Jak to zwykle bywa wśród ludzi - dodał aktor.

