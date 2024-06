Andrzej Sołtysik dla żony przeszedł na islam. "Nadal pozostaję muzułmaninem"

Przeźroczysta wanna to nie wszystko

Andrzej Sołtysik dla drugiej żony zmienił wyznanie

Andrzej Sołtysik i Patrycja Sołtysik niedawno podzielili się radosną nowiną - oczekują kolejnego dziecka. Nie jest tajemnicą, że para starała się o dziecko od lat, a Patrycja Sołtysik kilkukrotnie poroniła. "Mieszanka ogromnej radości, miłości, wciąż niedowierzania i lęku, który nie zniknie pewnie do samego porodu. Okazuje się, że dziewięć lat po narodzinach Stasia naszą rodzinkę nareszcie uzupełni najbardziej wyczekiwany, wywalczony i już bardzo kochany przez starszego brata mały człowiek. Nasz prywatny Cud (miłości i medycyny). Czekamy maluszku!" - napisała na Instagramie Patrycja Sołtysik.

Zanim dziennikarzowi udało się zbudować rodzinę, dwa razy ślubował miłość i wierność. Pierwszą żoną Sołtysika była tajemnicza Agnieszka, którą poślubił w połowie lat 90. Rozpadło się, ponieważ jego wybranka nie miała czystych intencji. "Jak mi powiedziała jedna z jej koleżanek, ona zrobiłaby wszystko, żeby dostać się na Kopiec [siedziba RMF FM -red.]" - mówił w podcaście "Porażka czyli sukces".

Druga żoną dziennikarza została Shadii Nugud. Para poznała się w 2010 roku podczas pokazu mody, w którym brała udział modelka. Po czterech latach narzeczeństwa zdecydowali się na ślub. Jak przyznał w rozmowie z Anny Zejdler, Andrzej Sołtysik dla ukochanej zdecydował się przejść na islam: "Przyjąłem imię Rachid, odbyłem nauki u mułły. Chodziłem na nauki ogólne, przedmałżeńskie i takie przygotowujące do przejścia".

Andrzej Sołtysik: "Nadal pozostaję muzułmaninem"

Andrzej Sołtysik nie jest praktykującym muzułmanizmem - konwersja na islam była jedynie symboliczna. W rozmowie przyznał jednak, że nigdy nie przeszedł na inną wiarę, więc w teorii nadal jest muzułmaninem. "To było dawno. Rzecz była tylko statystyczna. Nie byłem praktykującym muzułmaninem. Przyjąłem tylko imię. Ale według statystyki nadal pozostaję muzułmaninem, bo nie zrobiłem ponownej konwersji, nie przeszedłem na żadną inną wiarę. Więc gdyby się nad tym zastanowić, to nadal nim jestem" - stwierdził.

Mimo starań oraz miany wyznania drugie małżeństwo również nie przetrwało. Plotkowano, że młoda żona zdradzała Sołtysika. Mężczyzna potwierdził to w rozmowie z Zejdler. Dodał również, że dowiedział się o tym od Edwarda Miszczaka. W 2010 roku doszło do rozwodu. "W ich małżeństwie już od jakiegoś czasu nie działo się dobrze. Różnica wieku między nimi zaczęła dawać znać o sobie. Andrzej myślał o dzieciach, a Shadia o karierze" - mówiła przed laty osoba z otoczenia pary.

Byli małżonkowie przez dwa lata walczyli o podział majątku. Andrzej Sołtysik bardzo to przeżył. "Po 10 latach małżeństwa i dwóch od rozwodu widziałem się ostatni raz z Shadią Nugud u notariusza i w banku. Myślałem, że to nie odbije się na moim zdrowiu i że dam radę wszystko znieść. Jednym zdaniem łudziłem się, że będzie OK. Ale nie było" - wspominał w podcaście. Na szczęście los postawił na jego drodze Patrycję, z którą dzisiaj tworzy szczęśliwą rodzinę.

