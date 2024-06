Andrzej Zieliński ostro o Kościele. Padły nieprawdopodobne słowa

Paulina Smaszcz pręży smukłe ciało w bikini. Co za forma

Ślub Małgorzaty Tomaszewskiej. Po zaręczynach syn wkroczył do akcji

Chwilę wcześniej dopiekł Rutkowskiemu, później zapozowali razem. To koniec sporu między Skibą a detektywem bez licencji!?

Andrzej Zieliński nie należy do tego grona gwiazd, które w social mediach otwarcie mówią o swoich poglądach. Aktor postanowił jednak wypowiedzieć się na tematy bardzo aktualne w ostatnim czasie. Sprawa dotyczy Kościoła.

Zobacz też: Co się dzieje z Andrzejem Zielińskim? Aktor jest załamany swoim wyglądem!

Andrzej Zieliński ostro na temat Kościoła

Andrzej Zieliński udzielił niedawno wywiadu portalowi plejada.pl, w którym wyjawił, co sądzi na temat dewotów. Okazuje się, że nie jest mu z nimi po drodze.

"Z tą katolickością w Polsce jest dziwna sytuacja. Chyba ksiądz Sowa powiedział kiedyś, że w Polsce Bóg został zastąpiony narodem. Coś w tym jest. To, jak wiele ludzi można obrazić w imię wiary - i to każdej wiary, żeby nie było - jest niebywałe. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. A cytując Rickiego Gervaisa - to, że ktoś czuje się z jakiegoś powodu urażony, nie oznacza wcale, że ma rację" - powiedział aktor.

Zieliński wspomniał także o tym, że przez lata wychowywał się w katolickiej rodzinie. Obecnie jednak nie jest zbyt wierzący.

"Pochodzę z katolickiej rodziny i moi bliscy są wierzący. Ja kiedyś też wierzyłem w Boga i życie pozagrobowe. Ale dość wcześnie zacząłem mieć z tym problem" - przyznał.

Zobacz też: "Nikt nie sądził, że to się tak tragicznie skończy". Andrzej Zieliński spisał testament!

W trakcie rozmowy dodał, że tematy związane z religią czy wiarą w Polsce budzą ogromne emocje.

"Kiedyś mnie to dziwiło, ale już przestało. Problem polega na tym, że w naszym kraju nie ma miejsca na rzeczową rozmowę. Każdy ma gotową opinię na każdy temat. Jeśli ktoś ocenia drugiego człowieka przez pryzmat tego, w co wierzy albo jakie ma preferencje seksualne, to ja nie mam pytań. Ten świat byłby naprawdę lepszy, gdybyśmy przestali zajmować się innymi, a skupili na sobie. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Innymi zajmujmy się tylko wtedy, jeśli są w potrzebie i możemy im jakoś pomóc" - powiedział w rozmowie.

Zobacz też: Andrzej Zieliński zachęca do robienia kolonoskopii

Rozwiąż nasz quiz: QUIZ Na dobre i na złe. Prawdziwe imiona aktorów. Żmijewski, Krakowska, Pieczyński, Bończyk

QUIZ Na dobre i na złe. Prawdziwe imiona aktorów. Żmijewski, Krakowska, Pieczyński, Bończyk Pytanie 1 z 20 Żmijewski (Jakub z "Na dobre i na złe") w prawdziwym życiu ma na imię: Ryszard Bartosz Artur Dalej

Sonda Oglądasz "Na dobre i na złe"? TAK NIE