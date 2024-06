Nagle z Paryża nadeszła wiadomość o synu Kręglickiej i Żaka! "Właśnie zakończyliśmy"

Wielki sukces syna Anety Kręglickiej. Wieści nadeszły prosto z Paryża

Aneta Kręglicka na stałe wywalczyła sobie ważne miejsce w polskim show-biznesie, gdy w 1989 roku została Miss Świata. Mimo upływu lat modelka nadal imponuje swoją formą i figurą. W zeszłym roku Aneta Kręglicka zadała szyku na pokazie Macieja Zienia, gdzie mogliśmy zobaczyć jej całą sylwetkę. Teraz była Miss Świata pochwaliła się wielkim sukcesem syna - Aleksandra Żaka. Choć nie tylko jego. Zdaniem Anety Kręglickiej dokonanie 24-letniego Olka to także zasługa jego rodziców. Wspaniałe nagłe wieści nadeszły prosto ze stolicy Francji. - Deszczowy weekend w Paryżu, ale pełen emocji i wzruszeń. Właśnie zakończyliśmy ważny etap w naszym życiu. Piszę o tym w liczbie mnogiej, bo to wysiłek i odpowiedzialność całej rodziny. Każdy miał tu swój udział. Mamy więc to. Synowi gratulujemy wyników i dyplomu, nam rodzicom syna. Teraz już samodzielnie szybuj wysoko. A my … leżaczek. Mission completed - napisała modelka.

Aneta Kręglicka do syna w jego urodziny: "Życie to podróż, przeżyj ją jak najpełniej"

Aleksander Żak urodził się w 2000 roku, dwa lata po ślubie Anety Kręglickiej i reżysera Macieja Żaka. Gdy w zeszłym roku Olek obchodził swoje urodziny, jego słynna mama publicznie złożyła mu piękne życzenia. - Dzisiaj mojemu dziecku życzę pięknego życia. Aby podążał za marzeniami, otaczał się dobrymi i szczerymi ludźmi i nie zapominał, że zawsze należy być przyzwoitym i wrażliwym człowiekiem. A dla mojego dorosłego już syna pragnę sukcesów i znalezienia swojego zawodowego miejsca. Wyzwań, mądrych mentorów na swojej drodze, ciekawych doświadczeń i wielu satysfakcji. Życie to podróż, przeżyj ją jak najpełniej i możliwie rób zawsze to, co kochasz - napisała Aneta Kręglicka.