Ania Bardowska Z "Rolnik szuka żony" robi genialną babkę. Podzieliła się przepisem

Syn Stockingera poszedł do mediów i wyjawił prawdę o problemach w domu. Aż nas zamurowało, gdy zobaczyliśmy, co powiedział

Widzowie są oburzeni tym, co Magda Gessler powiedziała do córki właścicielki lokalu! Szok w programie "Kuchenne rewolucje"

Ania Badowska prowadzi dom dość tradycyjnie, świetnie gotuje różne przysmaki, w czym często pomagają jej mąż i dzieci. Ania od początku swojego udziału w programie deklarowała, że marzy o prawdziwej, cieplej, kochającej się rodzinie. Może właśnie tym urzekła Grzegorza, bo i on ceni sobie tradycyjne wartości, nie szukał więc karierowiczki. Pomiędzy nimi od razu zaiskrzyło i program "Rolnik szuka żony" rzeczywiście spełnił ich marzenia - tam się poznali i pokochali. Po programie zaręczyli się, a w kilka miesięcy później pobrali. Dziś tworzą szczęśliwą, kochająca się rodzinę. Maja dwoje cudownych dzieciaków, zbudowali dom i żyje im się naprawdę dobrze.

Ania, choć nie pracuje zawodowo - postawiła na dom i rodzinę, to nie zniknęła zupełnie z pola widzenia fanów. Spełnia się jako Instagramerka i odnosi sukcesy jako Instamama. Profil Bardowskiej w tym popularnym serwisie obserwuje ponad 280 tys. fanów. Dziewczyna chętnie dzieli się z nimi efektami swoich kulinarnych działań. Regularnie publikuje przepisy na pyszne sałatki, bułeczki i ciasta. Na Boże Narodzenie poleciła internautom rewelacyjne ciasteczka-orzeszki. Teraz zaproponowała świetna babkę wielkanocną. Trzeba przyznać, że ciasto wygląda bardzo smakowicie, warto więc wypróbować jej sposób na babę. Aby ją przygotować potrzeba:

4 jajka

250 g cukru

¾ szklanki oleju

0,5 kg mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

¼ szklanki + 2 łyżki mleka

1 łyżka kakao

Jajka należy ubić z cukrem na jasną masę. Następnie, nie przerywając miksowania wlać cienkim strumieniem olej. Gdy olej połączy się z jajka mi dodać przesianą mąkę i proszek do pieczenia. Na koniec wlać ćwierć szklanki mleka i zmiksować do połączenia. Formę na babkę posmarować masłem i wysypać bułką tartą, wlać 2/3 ciasta. Do reszty ciasta dodać kakao i 2 łyżki mleka. Zmiksować, wlać na wierzch do formy. Piec godzinę w 170 st. C. Po wyjęciu z pieca całkowicie wystudzić i dopiero wtedy kroić.

Zobacz galerię: Te pary z "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" wezmą ślub w 2023 roku

Sonda Wolisz "Sanatorium miłości" czy "Rolnik szuka żony"? "Rolnik szuka żony" "Sanatorium miłości" Oba programy lubię tak samo Nie lubię żadnego z tych programów