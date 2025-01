Ania od Marcina z „Rolnika” w końcu przerwała milczenie. Jej słowa wywołały kolejne domysły. Jednak rozstanie?

Ania i Marcin z 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" to jak do tej pory najbardziej medialna para ostatniego sezonu show TVP. Pod koniec 2024 roku przez sieć przetoczyła się potężna fala plotek o rozstaniu zakochanych. Ania je zdementowała, a potem... zamilkła. Gdy wreszcie odezwała się do fanów, znów wywołała spekulacje na temat rozstania z Marcinem.