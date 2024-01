Spektakularna przemiana Ani z "Sanatorium miłości". Gwiazda show TVP schudła AŻ 20 kg. Zdjęcia nie kłamią

"Śpiewać to nie zbrodnia"

Anna Król była to jedną z uczestniczek 3. sezonu "Sanatorium miłości". Sympatyczna bohaterka znalazła w show wybranka i związała się ze Zbigniewem. Choć w programie nie brakowało między nimi perypetii - Zbyszek przez chwilę zboczył z ich wspólnego kursu, to para ostatecznie została razem. Ania i Zbigniew planują wkrótce związać się również formalnie - to będzie kolejny ślub uczestników miłosnego formatu.

Fantastyczną figurę Ani można było podziwiać w emitowanej jakiś czas temu w TVP "Biesiadzie góralskiej". Taneczna impreza w góralskim stylu była okazja do świetnej zabawy. Ania chętnie tańczyła, była pełna energii i... kilka rozmiarów mniejsza. W obcisłych dżinsach, białej bluzce i czerwonej góralskiej chuście na biodrach prezentowała się rewelacyjnie. O tym jak dokonała takiej przemiany opowiedziała zaś w "Pytaniu na śniadanie". Okazuje się, że zbliżający się ślub nie był jedyną motywacją. Najbardziej zdopingował Annę do zmiany stylu życia syn, który jest trenerem personalnym. - U mnie motywacja była taka, że mój syn jest trenerem personalnym i co kilka dni słyszałam: "Mama, weź się za siebie" - wyznała seniorka. Seniorka jest bardzo aktywna na Instagramie, więc fani mogą podziwiać jej przemianę cały czas. Kolejne zdjęcia pokazują, że Ania utrzymała efekty i wygląda znakomicie. Zobaczcie w galerii, jak znakomicie teraz wygląda!

Ania schudła 20 kg bez diety cud i forsownych treningów, za to zdrowo

Anna nie stosowała żadnej diety cud ani forsownych treningów. Zadbała jednak o eliminację z diety niezdrowych produktów i pokochała spokojny ruch na świeżym powietrzu. - Odrzuciłam napoje gazowane, słodycze, smażone rzeczy. Musiałam o 180 stopni zmienić nawyki żywieniowe. (...) Dieta to nie jest katowanie się, tylko właściwe żywienie" - wyjaśniała w popularniej śniadaniówce. Dodała również, że zamiast robić wycisku na siłowni wybrała na długie spacery, zumbę i zajęcia taneczne.

