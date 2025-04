Anita Werner ostro o zachowaniu kandydatów na prezydenta. Takiej debaty jeszcze nie widziała!

Anita Werner była jedną z kilku mln osób, które śledziły debatę prezydencką zorganizowaną przez "Super Express". Wydarzenie transmitowały największe polskie stacje - TVP, TVN, Polsat. W studiu stawili się wszyscy kandydaci na prezydenta Polski: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Magdalena Biejat, Adrian Zandberg, Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Marek Jakubiak, Maciej Maciak i Marek Woch.

Z sondażu Instytutu Badań Pollster wynika, że debatę "Super Expressu" wygrał Rafał Trzaskowski, pokonując 12 pozostałych kandydatów. Wybory prezydenckie odbędą się już 18 maja!

Debatę, a konkretnie zachowanie jej uczestników, postanowiła skomentować dziennikarka od lat związana z TVN-em Anita Werner. Zaskoczył ją sposób, w jaki zachowywali się niektórzy kandydaci na najważniejszy urząd w kraju.

I dodała:

Wpis Anity Werner skomentowali internauci śledzący jej instagramowy profil. Niestety, nastroje nie są optymistyczne. Osoby, które śledziły debatę, zgadzają się z dziennikarką w kwestii nieodpowiedniego zachowania części kandydatów.

"Dlaczego dopuszcza się do debaty ludzi nieodpowiedzialnych? Brak inteligencji szacunku do drugiego człowieka , powinien dyskwalifikować takich kandydatów!", "Wszyscy bulwersują się wypowiedziami Brauna czy Maciaka, przyznaję, że były skandaliczne, ale przecież to nie nowość!", "Jestem również przerażona mową nienawiści. To trwało 8 lat i jeszcze się zaogniło. Ogromnie to smutne", "Brak słów, ta debata pokazuje nam 'inteligencję' niektórych kandydatów", "Najgorsze jest to, że innych kandydatów nie ma" - pisali w sieci zirytowani, ale i zasmuceni Polacy.