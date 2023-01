Anita z "Sanatorium miłości" chciała poniżyć Ulę?! W sieci aż wrze po ostatnim odcinku show

Tak wyglądała Roksana Węgiel na swoich 18. urodzinach. Jej suknia to prawdziwe cudo!

Aktorka wrzuciła do sieci zdjęcie

W najnowszym, 5. sezonie "Sanatorium miłości" nie brakuje kontrowersji. Widzom najbardziej podpadła Anita, dentystka z Bydgoszczy, która otrzymała łatkę materialistki. Wszystko przez to, że jasno wyraziła swój stosunek do utrzymywania mężczyzny. W przeszłości seniorka została wykorzystana finansowo i nie chce, by ta sytuacja się powtórzyła. Jej zdaniem mężczyzna powinien mieć gest. Słowa o pieniądzach są Anicie dalej wypominane przez internautów.

Anita znowu podpadła widzom. Poszło o randkę ze Zdziśkiem

Po 3. odcinku "Sanatorium miłości" fani programu znaleźli kolejny powód do krytykowania Anity. Tym razem poszło o randkę ze Zdzisławem, który do tej pory interesował się Ulą. Anita obawiała się, że ich spotkanie nie będzie należało do udanych właśnie ze względu na relację Zdzisława z Ulą. Wyszło jednak inaczej i seniorzy wrócili z randki bardzo zadowoleni. Anita pochwaliła się koleżance z pokoju "randką marzeń" i pokazała jej polne kwiaty, które Zdzisław jej wręczył. Obie panie zastanawiały się, którą z nich mężczyzna wyróżnił bardziej.

- Chyba ty jesteś bardziej wyróżniona, bo ja na przykład lubię takie polne kwiaty - powiedziała Ula.

Anita chciała oddać kwiaty Uli i choć seniorka nie przyjęła tego prezentu, przed kamerą wyznała, że ten gest był bardzo miły, a Anita zachowała się "szlachetnie". Niestety, widzowie zupełnie inaczej zinterpretowali tę sytuację… Ich zdaniem seniorka próbowała upokorzyć swoją koleżankę z pokoju!

- Anita musiała dowalić Uli tekstem "ale mówię Ci randka marzenie"... Nie lubię jej, zarozumiała dama,

- Oddać kwiatki? Toć to by było poniżenie dla Uli je wziąć, czy ta Anita tego nie rozumie?

- Anita triumfowała nad Ulą, jakby wygrała mistrzostwa świata. Słabe to było, ale ten cały Zdzisiek nie jest wart takiego zamieszania,

- Oj Pani Ulu, chyba Pani źle odczytuje sygnały swojej "koleżanki" z pokoju...

- Anita mogła sobie darować te szczegóły z randki, jakoś jej nie ufam - pisali w komentarzach na oficjalnym profilu "Sanatorium miłości" na Facebooku.

Zgadzacie się z internautami? A może stoicie po stronie Anity i nie widzicie w jej geście niczego złego? Dajcie znać w komentarzach!