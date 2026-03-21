Anja Rubik szczerze o edukacji seksualnej. Tak w jej rodzinnym domu rozmawiano o intymności

Od początków pracy w branży modowej Anja Rubik udowadnia, że świetny wygląd i profesjonalizm mogą iść w parze z dużą wrażliwością na problemy otaczającego świata. Pochodząca z Polski gwiazda wybiegów zdobyła międzynarodowe uznanie, zdobiąc okładki najbardziej prestiżowych pism oraz nawiązując współpracę z gigantami rynku odzieżowego. Gwiazda regularnie przypomina, że brak rzetelnej wiedzy o ludzkiej intymności skutkuje w naszym kraju niechcianymi ciążami, szerzeniem się chorób wenerycznych oraz aktami przemocy. Niedawno postanowiła otworzyć się na temat tego, w jaki sposób zagadnienia te poruszano - lub nie poruszano - z nią w czasach dorastania.

Anja Rubik stworzyła SEXEDPL. Chce wywołać zmianę

W 2017 roku topmodelka zapoczątkowała głośną inicjatywę o nazwie "#sexedpl", której głównym celem było przełamanie ogólnonarodowego tabu. Z biegiem czasu zaangażowanie gwiazdy przerodziło się w stworzenie profesjonalnej fundacji, a sama inicjatorka objęła funkcję szefowej zarządu. Organizacja do dzisiaj prężnie funkcjonuje, koncentrując swoje wysiłki na szerzeniu rzetelnej wiedzy o prawach człowieka, równouprawnieniu płci oraz budowaniu zdrowych więzi międzyludzkich.

"Myślałam naiwnie, że coś szybko się zmieni. Kampania odniosła ogromny sukces, ale zrozumiałam, że zmiana społeczna to proces długofalowy. Potrzeba codziennej edukacji, wsparcia i systematycznej pracy. Z kampanii i książki powstała fundacja, która działa dziś na wielu frontach. Dla mnie kluczowe było nie tylko nagłaśnianie problemów, lecz przede wszystkim oferowanie rozwiązań" - powiedziała Rubik magazynowi "Elle" w ubiegłym roku.

Anja Rubik nie rozmawiała z rodzicami na tematy intymne

W swoim najnowszym wywiadzie udzielonym magazynowi "Wysokie Obcasy" słynna modelka opowiedziała o edukacji seksualnej w czasach swojego dzieciństwa. Gwiazda wybiegów zaznaczyła, że kwestie związane z codzienną higieną osobistą były w jej domu całkowicie naturalne, jednak o samej intymności i stawianiu granic w relacjach mówiono niewiele lub całkowicie omijano ten temat.

"Tata czasami dowoził mi do szkoły podpaski czy tampony i robił to bez skrępowania. [...] Temat seksu w domu się nie pojawiał, nie rozmawialiśmy o świadomej zgodzie. Mama przestrzegała, żeby na siebie uważać, zwracać uwagę na to, jak się ubieram, obserwować, jak zachowują się inni, nie kusić. Ale nie wpoiła mi, że zawsze mogę powiedzieć 'nie'" - wyznała.

20

Anegdota o ojcu i siostrze podsumowuje problem. "Wręczył prezerwatywę i uciekł"

Poza wspomnieniami o braku poważnych konwersacji na tematy intymne, 42-letnia ikona mody przywołała również dobrze zapamiętaną przez siebie sytuację z przeszłości. Zdarzenie to idealnie pokazuje, jak bardzo w jej rodzinie unikano bezpośrednich rozmów o fizyczności. Kiedy jej starsza o osiem lat siostra Joanna wybierała się na wakacyjny wyjazd do Sopotu, ojciec postanowił zadbać o jej bezpieczeństwo, wykazując się przy tym ogromną powściągliwością.

"Tata wręczył jej prezerwatywę i uciekł. Zero rozmowy, zero tłumaczenia. To była cała edukacja seksualna" - podsumowała modelka.

Sonda Czy edukacja seksualna powinna być wprowadzona do szkół? Tak, edukacja seksualna to konieczność, aby chronić dzieci i młodzież. Nie, to zadanie rodziców, a nie szkoły.